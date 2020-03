Les laboratoires SAIPH lancent un Chatbot pour la lutte contre Covid-19 en Tunisie

Partagez 50 Partages

Afin d’apporter leur soutien aux efforts déployés par les autorités de santé dans la lutte contre la propagation du virus Covid-19 en Tunisie les laboratoires pharmaceutiques SAIPH ont lancé le 24 mars un Chatbot dénommé «SAFE» pour sensibiliser un grand public sur les moyens de prévention et l’information des professionnels de santé sur les moyens à déployer pour prendre en charge leurs patients en toute sécurité.

Le robot « SAFE », peut converser, en dialecte tunisien ou en français, via l’application Facebook, avec tout internaute disposant d’un compte Messenger, répondre à ses questions et lui fournir des informations pratiques sur le Covid-19, comme les canaux de contagion et les règles à suivre afin de s’en prémunir. Il a également la capacité de diffuser des informations actualisées sur l’évolution du virus en Tunisie.

Pour les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes… le Chatbot permettra de se mettre instantanément en contact avec un opérateur des laboratoires SAIPH, afin de répondre à leurs questions, notamment sur la disponibilité des médicaments en cette période particulière.

Ci-dessous les liens pour accéder au Chatbot :

Site Web : www.saiph-labo.com/

Page facebook : https://www.facebook.com/LABOSAIPH/

Communiqué