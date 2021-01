Les métiers du son, des profils très recherchés dans l’industrie du gaming

Partagez 1 Partages

Dans ce 23e épisode de Gaming Story powered by GlobalNet, nous avons rencontré Marwen Guirat, Sound Designer, et Yousssef El Khalil Ben Hmida, compositeur de musique. Les deux compères travaillent sur la bande son de jeux vidéo depuis des années, pour le studio de jeux vidéo tunisien Nuked Cockroach, notamment.

Les métiers du son, des l’industrie du gaming

Peut-on incorporer l’industrie du gaming si on est issu d’une formation musicale ? Nos deux invités, grands passionnés de musique et tous deux diplômés de l’institut supérieur de musique de Tunis le confirment.

«J’ai commencé petit à petit à m’impliquer dans des projets pour des amis en les aidant de temps à autre jusqu’au jour où je me suis aperçu que j’avais acquis assez d’expérience pour me lancer pleinement. Cela fait maintenant six ans que je travaille sur le projet du jeu vidéo Veterans Online », a affirmé Marwen Guirat.

Yousssef El Khalil Ben Hmida a, lui, expliqué : «Quand on évoque les jeux vidéos, on parle d’art en général et étant donné que je suis issu du domaine de l’audiovisuel, c’était normal que je me retrouve à composer de jeux vidéo au même titre que des films ou encore des courts-métrages. J’étais à l’étranger quand on m’a contacté pour participer à la création d’un jeu vidéo en Tunisie. J’ai immédiatement saisit cette opportunité d’emploi dans le gaming qui m’a permis de pouvoir travailler dans mon propre pays ! ».

Yousssef El Khalil Ben Hmida a ajouté, dans ce sens, que le gaming en Tunisie manquait encore de maturité et de ressources, notamment par rapport à certains profils spécifiques.

« Je ne connais aucun profil dans le domaine musical du gaming, à part mon ami ici présent et un autre avec j’ai découvert cet univers et qui n’est plus en Tunisie actuellement. Durant mes six ans d’expérience dans la startup ou j’ai travaillé, je n’ai jamais vu aucun stagiaire spécialisé dans son, contrairement à des programmeurs ou des artistes 2D/3D», a-t-il signalé.

Marwen Guirat a confirmé ce constat en précisant au passage, qu’ «à l’étranger, où l’industrie des jeux vidéo est beaucoup plus développée, on assistance à une très grosse demande pour ce type de profils ».

Quelle est la différence entre un compositeur et un Sound Designer ?

Le Sound Designer utilise plusieurs moteurs spécifiques aux jeux vidéo comme F Mode Studieo ou W Wize etc, selon Marwen Guirat. A travers ce métier, on peut percevoir les sons de la vie quotidienne d’une façon totalement différente comme un impact de stylo, ou une pierre etc. pour ensuite les mettre en valeur pour une demande spécifique dans un jeu vidéo.

« Dans un jeu vidéo, le son commence par une idée, puis le travail est réparti entre les développeurs et les spécialistes du son » a-t-il ajouté.

Yousssef El Khalil Ben Hmida a, lui, avancé : « En tant que compositeur, il faut que je m’adapte à l’image et à l’action des jeux. Il faut faire abstraction de la spontanéité de l’image et c’est plus difficile qu’un film car on doit s’adapter continuellement aux actions des joueurs. Il s’agit d’un challenge pour moi car mon travail a commencé avec une simple piste musiclae, pour finir par des dizaines d’autre pour un mixage en temps réel qui est modifiée selon les actions du joueur (déplacements, localisation…). »

Yosra Nouar