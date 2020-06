Les notes de contrôle continu des élèves du Bac disponibles sur edunet

Partagez 5 Partages

Les notes de contrôle continu et moyennes annuelles des élèves du Bac 2020 seront disponibles sur la plateforme edunet.tn à partir du 1er juillet, a annoncé, mercredi, le ministère de l’Education.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que ces données seraient consultables sur la plateforme entre le 1er et le 3 juillet invitant les élèves à remplir des demandes de révision de notes disponibles sur le site et les soumettre à l’administration en cas d’erreur et ce au plus tard le 4 juillet.

NJ