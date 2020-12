Les opérations d’usurpation d’identité et de phishing visant la Poste tunisienne se multiplient

Partagez 13 Partages

La Poste tunisienne a encore été victime d’une opération d’usurpation d’identité doublée d’une vaste campagne de phishing sur Facebook.

L’Agence nationale de sécurité informatique (Ansi) a annoncé la nouvelle, lundi, dans un bulletin d’alerte publié sur sa page Facebook. L’Ansi a expliqué qu’une nouvelle vague de phishing se propageait sur Facebook en usurpant l’identité du service et application mobile D17 de la Poste.

« Une page, conçue par des pirates informatiques, demande aux utilisateurs de s’inscrire en leur faisant croire qu’ils peuvent bénéficier d’aides financières .En réalité, ces opérations d’inscription se font via des sites web malveillants ayant la charte graphique des entreprises usurpées », a précisé l’Ansi.

L’Agence a recommandé aux internautes de suivre les étapes suivantes :

– Assurez-vous de l’authenticité des pages Facebook professionnelles en inspectant le « badge de vérification bleu » à côté du titre.

– Installez les extensions « Web Of Trust (WOT) » « Netcraft » et « adblockplus » dans votre navigateur web pour vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.

Les clients de la Poste tunisienne ont, rappelons-le, été la cible d’une opération de phishing en mai. La Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) ainsi que d’autres entreprises, notamment Tunisie Telecom et Carrefours, ont, également, fait les frais, cette année, des opérations d’usurpation d’identité et de phishing sur le réseau social de Mark Zuckerberg.

NJ