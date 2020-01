Les pays arabes ciblés par un nouveau malware

Partagez 3 Partages

Récemment, un nouveau malware baptisé « JhoneRAT » ciblant particulièrement les pays arabes y compris la Tunisie, a été découvert sur le net.

Ce malware est un cheval de Troie développé en « Python », capable de s’échapper à la détection des anti-virus et les environnements de sandbox et qui utilise les services Cloud: Google Drive, Twitter, ImgBB et Google Formspour télécharger les commandes d’attaque et transférer les informations personnelles des victimes et de prendre le contrôle total des machines infectées à distance.

En outre, la méthode d’infection par JhoneRAT se fait en incitant les victimes à ouvrir des e-mails contenant des documents Microsoft Word malicieux.

Pour s’en protéger, l’Agence nationale de Sécurité informatique (ANSI) recommande d’être vigilant et de suivre les mesures préventives suivantes :

Sauvegarder régulièrement vos données sensibles sur des disques durs externes.

Mettre à jour régulièrement votre système d’exploitation, vos navigateurs Web et aussi votre solution anti-malware.

Mettre à jour les logiciels Adobe Flash Player et JAVA avec les dernières versions.

Vérifier l’authenticité des expéditeurs avant la lecture de chaque message reçu par e-mail ou affiché sur votre mûr de Facebook / Twitter / Instagram et en cas de doute n’y répondez pas, ne cliquez pas sur les liens hypertextes ou les images qu’il contient et supprimer le immédiatement.

Scanner chaque pièce jointe reçue par votre anti-virusavant de l’ouvrir.

Scanner périodiquement votre réseau afin de déterminer les vulnérabilités existantes puis procéder à les corriger en installant les patchs correctifs depuis leurs sources officielles.

Appliquer des règles de contrôle d’accès rigoureuses à vos ressources partagées sur votre réseau.

