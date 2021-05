Les petites entreprises qui inspirent le bien pendant le Ramadan

Partagez 0 Partages

Durant la crise du COVID-19, nous avons assisté à de nombreux exemples de personnes se réunissant sur les applications Facebook et agissant pour le bien de tous. Dans toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena), les gens ont fait preuve de plusieurs actes de bienveillance, de charité, de collecte de fonds et de dons afin de soutenir les moins favorisés, ainsi que les communautés locales offrant leur soutien là où il est nécessaire.

Et cet élan de générosité se poursuit pendant le Ramadan. Malgré les défis présentés par la COVID-19, le Ramadan dans la région Mena reste un moment de réflexion, de connexion et de partage. Facebook Inc. marque le mois sacré avec une campagne mondiale appelée #MonthofGood qui vise à explorer, inspirer et exprimer le bien à travers sa famille d’applications, dans une célébration de la bienfaisance, de la collaboration et de communion.

Dans le cadre de cette initiative, voici des exemples de petites entreprises de la région Mena qui s’unissent pour inciter des millions de personnes à agir pour le bien et à exprimer leur solidarité.

Tunisie:

Eco Village – Eco Village Natural Beauty est une marque tunisienne de produits cosmétiques à base de produits naturels implantée en Tunisie. Elle offre un large choix de produits allant des soins du visage aux soins du corps. Ce Ramadan, Eco Village Natural Beauty connue pour sa générosité, sa proximité et son engagement, offre 1,5 DT à l’Association Arij pour chaque couffin spécial Ramadan vendu.

Émirats arabes unis :

Project Chaiwala – Offrant une expérience authentique dans un cadre urbain, Project Chaiwala est un café de Dubaï très populaire auprès des amateurs de thé de la ville. Lancé par Justin Joseph et Ahmed Kazim, basés à Dubaï, pour leur passion du “karak chai, Project Chaiwala a utilisé les plateformes de médias sociaux telles que Facebook et Instagram pour développer son activité. Dans le cadre de leur campagne du Ramadan, ils offrent une tasse de thé gratuit à chaque livreur qui vient chercher les commandes dans leurs succursales pendant l’Iftar.

Mamalu Kitchen – Mamalu Kitchen est un studio de cuisine à Dubaï, fondé par Lama Jammal Houssami qui a été inspirée par ses trois garçons et le besoin d’aider les autres mamans et familles à simplifier leur vie quotidienne sans avoir à se soucier de trouver des aliments sains et sans complications pour leur famille. Mamalu Kitchen crée un mouvement de cuisine sous le slogan #feedingfamilies. En incitant chaque membre du foyer/de la famille et divers membres de la communauté à s’impliquer et à s’autonomiser en cuisinant, Mamalu Kitchen permet un changement de style de vie dans la région. Pour le Ramadan, ils organisent divers cours de cuisine arabe et participent à des partenariats de développement durable pour soutenir l’agriculture locale, ainsi qu’à une mission “sans gaspillage alimentaire”.

Jordanie:

Abwaab – La startup jordanienne Abwaab, spécialisée dans les technologies de l’éducation, s’est associée à une fondation basée à Los Angeles, la Children of War Foundation, pour aider les adolescents réfugiés à poursuivre leurs études selon leur propre rythme, quelles que soient les circonstances. En partenariat avec Facebook, Abwaab a organisé une collecte de fonds pour financer l’éducation d’un élève pendant une année complète en lui fournissant une tablette, un accès à Internet pendant une année complète et la plateforme d’apprentissage en ligne d’Abwaab.Jusqu’à présent, ils ont déjà fourni le pack à 117 étudiants. L’initiative a été prolongée pendant le mois sacré du Ramadan dans le but de soutenir les réfugiés et les habitants qui luttent pour avoir accès à l’éducation formelle.

Egypte:

Doodle Factory – The Doodle Factory est une marque égyptienne qui vise à répondre aux besoins des enfants en soins médicaux, en éducation et en hébergement en utilisant leurs dessins pour concevoir une large gamme de produits. Ce Ramadan, les recettes de leur vente contribueront à financer la construction du nouveau centre cardiaque Magdi Yacoub au Caire.

Breadfast: Breadfast est une startup basée au Caire qui livre des pâtisseries fraîches aux clients dans différents quartiers du Caire. Ce Ramadan, ils s’associent à la Fondation Ahl Masr et font don de 5 % de chaque commande de desserts orientaux. De plus, pour chaque boîte de kahk commandée, ils en donneront une à la banque alimentaire égyptienne.

Maroc:

La Buvette du Maroc – La Buvette du Maroc est un nouveau concept de restauration rapide au Maroc qui propose aux salariés des entreprises et aux étudiants des écoles et universités une solution de déjeuner variée et équilibrée grâce à une cuisine faite maison à partir de produits frais et produits localement. En ce ramadan, La Buvette du Maroc propose une formule « Ftour Solidaire », que les clients peuvent distribuer aux personnes qui sont dans le besoin et qui n’ont pas forcément les moyens de se payer un repas équilibré.

La dragée d’or – est une chocolaterie basée à Casablanca au Maroc. Ce Ramadan, “La Dragée d’or distribue des chocolats à divers orphelinats et ONG en faveur des enfants, et ce dans le but de leur redonner le sourire.

