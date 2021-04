Les produits Huawei must have

Partagez 1 Partages

La stratégie de Huawei pour l’expérience Seamless AI Life est basée sur l’écosystème produit et logiciel innovant «1 + 8 + N» qui aide les utilisateurs à rester connectés sans effort et à tout moment.

Selon Huawei, la société promet de créer un monde où tout fonctionne ensemble de manière transparente, intelligente et sans effort. C’est pourquoi Huawei a doublé son plan visant à ajouter de la valeur pour les consommateurs grâce aux avantages uniques de l’écosystème 1 + 8 + N. À la suite de cet engagement, Huawei élargira ses domaines de concentration de produits tels que l’audio, les appareils portables, les PC, les tablettes et d’autres catégories de technologies connectées.

Parmis les produits de la nouvelle stratégie 1+8+n, on a pris l’exemple de 3 produits stars, le huawei nova 7, freebuds pro et le fameuse GT 2 pro.

Le Huawei Nova 7, le smartphone « must have » :

Le HUAWEI nova 7 5G est conçu avec une technique de traitement innovante qui apporte de nouvelles variantes de couleur, à savoir Space Silver, Midsummer Purple et Black, mettant en évidence le panneau arrière 3D qui reflète les lumières et les ombres dansantes.

La face avant du HUAWEI nova 7 5G contient l’écran HUAWEI Punch FullView OLED 20: 9 de 6,53 pouces avec une résolution FHD + de 2400 x 1080 qui vous offre une expérience visuelle immersive et confortable.

Freebuds pro :

Grâce à une reconnaissance en temps réel des niveaux sonores environnants, les HUAWEI Freebuds pro adaptent le niveau de réduction de bruit pour une expérience auditive incroyablement fluide et confortable. La structure résistante au bruit du vent des HUAWEI freebuds pro élimine tout sifflement causé par les frottements de l’air. Vous pouvez ainsi profiter à fond de votre musique, même lors de vos sorties vélo ou course à pied

Avec son format intra-auriculaire, les HUAWEI FreeBuds Pro offrent un son puissant et authentique. Ecoutez ainsi vos musiques préférées en immersion totale.Un nouveau système d’annulation du bruit lors des appels combine un système à 3 microphones et un capteur de conduction osseuse. Les bruits de fonds sont alors drastiquement diminués et les voix humaines améliorées; pour des appels clairs, et votre voix parfaitement audible pour votre interlocuteur.

Dotés de 2 antennes, les HUAWEI FreeBuds Pro offrent une large couverture pour une réception optimale du signal. Ainsi, même si votre téléphone se trouve éloigné des écouteurs, vous jouirez d’une connexion incroyablement stable. Parfait pour profiter de votre musique de manière ininterrompue ou lors de vos appels.

Huawei GT 2 Pro :

La HUAWEI WATCH GT 2 Pro est une montre connectée conçue avec des matériaux dignes d’une véritable montre connectée, jouit d’un cadran en saphir et d’un boitier en titane, pour une conception légère et ultra résistante.

Avec le HUAWEI WATCH GT 2 Pro, définissez un fond d’écran à votre image et parfaitement adapté à votre style du jour. Choisissez parmi plus de 200 fonds d’écran2, amusez-vous avec une sélection de fonds d’écran dynamiques et obtenez des informations en temps réel sur ce qui vous entoure.

La HUAWEI WATCH GT 2 Pro intègre plus de 100 modes d’entraînement, parmi lesquels 17 modes d’entraînement professionnels. Quel que soit le sport que vous pratiquez, vous serez ainsi en mesure d’analyser précisément votre performance. Profitez enfin de 10 cours vocaux3; pour des conseils utiles à votre progression

Une fonctionnalité du GPS de la HUAWEI WATCH GT 2 Pro permet d’enregistrer l’itinéraire parcouru. Ainsi, si vous arrivez dans un espace où le signal GPS est trop faible, vous recevrez une alerte et pourrez retrouver le chemin du retour grâce au tracé enregistré au préalable.

Les produits sont disponibles sur Huawei Mall, pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter nos pages facebook et instagram ainsi que notre site officiel.

