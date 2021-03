Les réseaux sociaux Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram hors service

Partagez 26 Partages

Une panne générale semble avoir touché les services de messageries instantanées Facebook Messenger et WhatsApp ainsi que le réseau social Instagram.

Les versions web et mobile de ces applications sont inaccessibles depuis 18h vendredi 19 mars 2021.

Un pic de réclamations a été observé sur le site Downdetector avec plus de 500 rapports envoyés entre 18h08 et 18h23 signalant en majorité des problèmes d’envoi et de réception des messages.

Commentant cet incident, un porte-parole de Facebook a déclaré : “Plus tôt aujourd’hui, un problème technique a engendré des difficultés d’accès à certains des services Facebook. Nous avons résolu ce dysfonctionnement et nous nous excusons de la gêne occasionnée.”

NJ