Les smartphones compatibles 5G gagnent du terrain. Un téléphone sur deux vendus dans le monde est compatible avec la 5egénération des réseaux mobiles, selon Counterpoint. Dans un rapport publié récemment, on indique que le taux de pénétration des smartphones compatibles 5G avait atteint 51% en janvier 2022.

Counterpoint explique cette croissance par une adoption accélérée des smartphones 5G dans certains pays, la Chine en premier où le taux de pénétration des smartphones compatibles 5G a dépassé les 80% en janvier 2022 grâce à la stratégie des opérateurs téléphoniques et des constructeurs de téléphonie mobile chinois qui proposent, aujourd’hui, des smartphones aux prix abordables.

L’Amérique du Nord et l’Europe de l’ouest ont, également, contribué à cette hausse du taux de pénétration de ces terminaux dans le monde. Le taux de pénétration des smartphones 5G en Amérique du Nord a atteint, selon la même source, 73% à la période correspondante. En Europe de l’ouest, il est de 76%.

Counterpoint a, également, établi un classement des marques les plus vendues suivant la répartition des parts de marché des constructeurs de téléphonie mobile qui commercialisent des smartphones 5G. En Amérique du Nord et en Europe occidentale, c’est Apple qui l’emporte. La marque domine les ventes avec plus de 50% de parts sur son marché domestique et près de 30% en Europe de l’ouest. Ces régions devraient, d’ailleurs, continuer à contribuer de manière significative à la vente des smartphones 5G de par la demande croissante des utilisateurs iPhone.

L’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine – actuellement dominées par la 4G – devraient, elles, être les régions où les constructeurs de téléphonie mobile vont concentrer leur intérêt pour booster la pénétration de la 5G. Selon Counterpoint, ce sont les smartphones compatibles 5G aux prix inférieurs à 150 dollars qui auraient le plus de succès dans ces régions.

En 2021, on comptait plus de 664 millions d’abonnements 5G dans le monde dont 517,1 millions en Asie du nord. La région Moyen-Orient et Afrique ne compte, elle, que 12 millions d’abonnements 5G environ. En Europe occidentale, le nombre des abonnements 5G était de 30,5 millions et en Amérique du Nord près de 80 millions, selon Statista.

Ces chiffres devraient augmenter au terme de l’année 2022 pour dépasser un milliard d’abonnements 5G dans le monde. Le nombre des abonnements 5G devrait d’ailleurs doubler en Asie du Nord, en Amérique du Nord et en Europe occidentale et tripler dans la région Moyen-Orient et Afrique, selon la même source.

Nadya Jennene