Les téléphones Nokia en tête des classements de confiance de Counterpoint Research

HMD Global, le distributeur et fournisseur officiel de téléphones Nokia, figure en tête des classements de confiance réalisés par Counterpoint Research 2020. Ces classements s’articulent autour de quatre axes principaux: les logiciels, les mises à jour logicielles et sécuritaires, la qualité de fabrication et la capacité à fournir des dispositifs recommandés par et pour les entreprises. Ces quatre piliers reposent sur toute une panoplie de critères qui sont pondérés par une analyse comparative réalisée autour des principales marques de smartphones Android. Les résultats de ces classements figurent sur la toute dernière édition du livre blanc de Counterpoint Research. Ce livre blanc est intitulé comme suit: “Nokia Phones Lead the Trust Rankings based on Software, Security Updates and Build Quality” (pour rappel, les téléphones Nokia arrivent en tête de tous ces classements de confiance).

Commentant les résultats obtenus dans le cadre de ces classements, Peter Richardson, vice-président et directeur de la recherche a déclaré: “La pandémie de COVID-19 a rendu le monde encore plus connecté numériquement qu’auparavant. Les smartphones sont des appareils qui sont constamment connectés, ils sont de fait beaucoup plus vulnérables aux cyberattaques, dont la fréquence et la gravité ne cessent d’augmenter. C’est pourquoi les mises à jour logicielles et sécuritaires des smartphones Android sont plus que jamais devenues d’une importance capitale. A cause de la pandémie, l’environnement de travail ne cesse de changer à l’heure où un nombre sans cesse plus important de personnes travaille désormais à distance. Cette situation exige désormais pour les entreprises d’adopter des solutions de sécurité de haut niveau qui soient à même de garantir la pérennité de leurs données, mais aussi de bloquer les logiciels malveillants et de prévenir toutes les attaques de type phishing”.

Pour la seconde année consécutive, les téléphones Nokia figurent en tête des classements pour ce qui est de la fourniture de mises à jour logicielles et sécuritaires régulières et de qualité. Les performances des téléphones Nokia continuent de présenter un avantage concurrentiel extrêmement important si on les compare avec celles des autres marques de smartphones qui relèvent de l’écosystème Android.

Il faut dire que pas moins de 98 % des marques de smartphones Android proposent des mises à jour logicielles et de sécurité qui sont cependant jugées incohérentes ou inadaptées. Ce n’est pas le cas de Nokia OnePlus qui fournit les mises à jour logicielles les plus rapides en comparaison avec tous les appareils actuellement vendus sur le marché. Sur ce créneau particulier, Nokia est suivi par Samsung et par Realme”.

Rappelons que les mises à jour revêtent un rôle primordial pour le bon fonctionnement d’un smartphone. Un peu comme un rappel de vaccin, les mises à jour font bénéficier les utilisateurs des dernières optimisations et fonctionnalités de leur appareil. Il s’agit d’une nécessité absolue pour en garantir la sécurité face aux virus et piratages en tous genres. L’impact d’une mise à jour est en outre bénéfique pour les performances de l’appareil et démontre la capacité du constructeur à s’adapter aux menaces.

Sur un marché des smartphones extrêmement concurrentiel, chaque fabricant s’efforce de différencier son offre par rapport à celle de ses concurrents. Qu’il s’agisse de la qualité de la conception et de fabrication du smartphone, de la taille de son écran, ou encore de la puissance et du nombre de ses appareils photo, beaucoup d’efforts sont continuellement déployés par chaque marque. Le type de logiciel d’exploitation implémenté sur les smartphones représente également un critère de choix. Cependant, les consommateurs se doivent de réclamer que leur logiciel soit régulièrement mis à jour afin qu’il soit à même de réduire toute vulnérabilité potentielle liée à la sécurité.

Commentant les performances des marques de smartphones, Ritesh Bendre, Global Content Manager, n’a pas manqué de souligner que: “si aujourd’hui certaines marques préférent se concentrer sur la mise à jour régulière de leurs produits, d’autres les opérent de manière trop incohérente ou trop tardive. Les mises à jour régulières ne contribuent pas uniquement à rendre meilleure l’expérience d’utilisation, elles aident également les appareils à conserver leur valeur dans le temps. Il est surprenant de constater que les dix principaux fabricants de smartphones ne possèdent aujourd’hui aucune stratégie claire pour pouvoir informer leurs clients quant aux mises à jour opérées sur leurs appareils. Nous pensons que cette question va prendre de plus en plus d’importance par les temps qui courent car, à cause de la pandémie actuelle, les consommateurs utilisent plus souvent leurs smartphones et s’y fient davantage pour tous types d’utilisations. A ce niveau, ils convient de signaler que les appareils Nokia et OnePlus ont parfaitement réussi à tirer leur épingle du jeu“.

Revenant à son tour sur les résultats obtenus, Tarun Pathak, en sa qualité de directeur associé, a déclaré : “Le pilier relatif à la qualité de fabrication des appareils a été évalué sur la base de plusieurs critères, parmi lesquels la robustesse du produit, sa capacité à résister aux chutes et aux impacts, l’usure de ses composants, sa résistance aux rayures… Les appareils ont également été soumis à des tests thermiques, mais aussi à d’autres tests comme celui de l’humidité. Nous avons constaté que les téléphones Nokia sont ceux qui ont subi les tests les plus sévères en comparaison avec ceux perpétrés par d’autres marques de smartphones. Nous avons de fait conclu que les téléphones Nokia étaient parfaitement capables de résister plus efficacement à l’épreuve du temps, ce qui est d’ailleurs très important étant donné que les cycles de remplacement des appareils ont tendance aujourd’hui à s’allonger un peu partout dans le monde entier, approchant désormais des 30 mois“.

