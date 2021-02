Les ventes de tablettes boostées par la pandémie Covid-19

Partagez 1 Partages

Les ventes mondiales de tablettes ont été fortement boostées par la pandémie Covid-19. Au quatrième trimestre de l’année 2020, ce segment a connu une croissance annuelle de 19,5% avec plus de 52 millions d’unités vendues dans le monde, selon le rapport d’International Data Corporation (IDC), Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker.

Selon la même source, le segment des tablettes a, ainsi, battu le record de 49,9 millions d’unités vendues au quatrième trimestre de 2017. En effet, avec l’éclatement de la pandémie Covid-19 en mars 2020 et les restrictions de déplacement imposés par plusieurs gouvernements, les consommateurs se sont rués sur les tablettes pour assurer l’apprentissage en ligne adopté par plusieurs écoles et universités ou encore comme outil de télétravail.

En termes de ventes par constructeurs, Apple a conservé sa position de leader. Les ventes de la firme américaine ont été tirées par l’arrivée sur le marché de l’iPad 10.2 et de l’iPad Air 10.9. Selon les chiffres d’IDC, 19 millions d’unités ont été écoulées au quatrième trimestre de l’année 2020.

Samsung arrive deuxième du classement avec 10,1 millions de tablettes vendues durant la même période. La firme sud-coréenne a, notons-le enregistré une croissance annuelle de 44,9% sur ce segment.

La hausse la plus spectaculaire sur ce marché a été enregistrée chez Lenovo. La marque a affiché une croissance annuelle de 120,6% et plus de 5 millions de tablettes vendues au quatrième trimestre de l’année 2020.

Amazon s’est, également, trouvé une place dans ce top 5 mondial. La marque arrive quatrième avec 3,6 millions de tablettes vendues.

Le chinois Huawei a, lui, reculé d’une façon remarquable avec seulement 3,3 millions d’unités écoulées. La firme a affiché une croissance annuelle négative de 25,7% au terme de l’année 2020. Les sanctions américaines contre la marque ont, en effet, eu un impact considérable sur les ventes de la firme.

NJ