Les wearables d’Apple poursuivent leur ascension au Moyen-Orient et en Afrique

Partagez 0 Partages

Les wearables de la firme américaine Apple – écouteurs, montres intelligentes, bracelets intelligents et lunettes intelligentes – continuent leur ascension sur les marchés de la région Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique, selon le dernier rapport d’International Data Corporation, Worldwide Quarterly Wearable Devices Tracker.

L’entreprise a expédié 3,09 millions d’unités dans la région au cours du troisième trimestre de l’année 2021. Les ventes d’écouteurs ont enregistré une croissance annuelle de 34,4% pour s’accaparer 45% du segment. Au total 1,42 million d’unités ont vendues au troisième trimestre de l’année écoulée. Pour ce qui est des montres intelligentes, 980.000 unités ont été vendues permettant ainsi à la marque de conforter sa position sur ce segment avec 31,7% de parts de marché et une croissance annuelle de 46,7%.

Apple a réussi, ainsi, à dominer ce segment sur les marchés de la région Moyen-Orient, en Turquie et sur le continent africain, en dépit des contraintes d’approvisionnement qui ont touché, notamment la gamme Apple Watch Series 7, a noté IDC, dans son rapport.

NJ