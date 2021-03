LEVEL1 et l’ESSECT lancent un master ‘Entrepreneuriat et Economie Numérique’

Partagez 2 Partages

En vue de consolider les efforts de l’écosystème pour le développement de la culture entrepreneuriale estudiantine, LEVEL1 et l’ESSECT s’allient dans le cadre du master “Entrepreneuriat et Economie Numérique”.

L’ESSECT a une stratégie entrepreneuriale qui vise à former, accompagner et coacher les futurs entrepreneurs et gestionnaires de projet dans tous les secteurs de l’économie tunisienne, une vision qui concorde avec celle de LEVEL1 qui aspire à créer un écosystème favorable au développement des jeunes entrepreneurs et les appuyer pour se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

L’objet de cette alliance est d’enrichir le programme de formations et d’expériences fournis par le master de l’économie numérique et d’entrepreneuriat de l’ESSECT en faisant intervenir les collaborateurs et les formateurs tunisiens et étrangers faisant partie de la communauté et du réseau de LEVEL1 dans les modules du master ainsi que dans les conférences de networking et les activités pratiques du master à l’instar de l’ESSECT startup day.

Ce partenariat a pour objectif de favoriser l’employabilité des gradués du master ENE en les immersant dans les structures d’appui à l’entrepreneuriat de l’écosystème tunisien à travers des stages et des visites, en vue de découvrir le métier d’accompagnateur et d’observer l’expérience entrepreneuriale d’une perspective différente.

LEVEL1 startup studio jouera un rôle important dans le cadre de ce partenariat en s’engageant à contribuer à l’animation du campus universitaire de l’ESSECT dans le but de maximiser la diffusion de la culture entrepreneuriale en organisant des événements, des conférences et des workshops dans les domaines diversifiés de l’entrepreneuriat et les thématiques d’actualité en faveur, et par la participation des étudiants.

Ce partenariat est un levier stratégique pour les deux parties, et qui s’inscrit dans la politique nationale de la Tunisie aspirant à encourager l’initiative individuelle pour booster l’entrepreneuriat et créer des emplois d’une part et oeuvrant en faveur de la proximité entre le secteur privé et l’université étatique visant à mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi.

Communiqué