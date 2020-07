LG dévoile sa nouvelle barre de son GX pour les téléviseurs OLED

Partagez 0 Partages

LG Electronics (LG) a annoncé, vendredi, la sortie de sa toute nouvelle barre de son conçue pour offrir une expérience de divertissement à domicile exceptionnel ainsi qu’un nouveau niveau d’intégration spatiale et stylistique avec les téléviseurs premium de l’entreprise. La barre de son GX de LG offre un son excellent, des fonctionnalités avancées et une esthétique sophistiquée conçue pour compléter les téléviseurs primés OLED GX Gallery de LG .

La barre de son GX est le compagnon visual parfait des téléviseurs OLED de la série d’inspiration artistique de LG. Pour offrir un maximum de flexibilité, la barre de son peut être montée soit au ras du mur directement sous le téléviseur ou bien sur le support robuste en acier inclus. Mesurant 15H x 144.6W x 3.25D cm, la barre de son GX est identique en largeur et en finition aux téléviseurs LG GX Gallery de 65 pouces.

La barre de son GX de LG offre un son supérieur grâce à Dolby Atmos et DTX:S pour un son tridimensionnel remarquable. Le, haut-parleur est compatible Dolby Vision à travers une transmission 4K, permettant la meilleure qualité d’image et de son possible pour une vision cinématographique véritable à la maison.

La barre de son offre un meilleur confort d’utilisation et des options de connectivité faciles, notamment un canal de retour audio amélioré (eARC) et Bluetooth. Avec sa bande passante plus élevée, eARC offre toute la richesse de formats audio de haute résolution tels que Dolby True HD et DTS Master Audio tandis que Bluetooth facilite la diffusion sans efforts et de très haute qualité depuis un smartphone ou une tablette.

Le haut-parleur produit un son naturel et détaillé lors de la lecture de fichiers audio de haute résolution ou lors de la conversion ascendante de formats audio conventionnels. La fonction intégrée LG AI Sound Pro analyse et appliqué automatiquement les meilleurs paramètres sonores quelque soit le contenu, garantissant un plaisir d’écoute maximal à chaque fois.

Communiqué