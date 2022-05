LG distingué par l’Agence américaine de protection de l’environnement

Partagez 1 Partages

LG Electronics a été nommé partenaire ENERGY STAR® de l’année 2022 – Excellence Durable par l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (EPA). Cet honneur prestigieux, une distinction que LG a reçue neuf fois depuis 2012, reconnaît l’engagement exemplaire de l’entreprise à protéger l’environnement grâce à son leadership en matière de produits certifiés ENERGY STAR et de promotions.

Outre le prix du partenaire de l’année, LG a reçu le mois dernier le prix ENERGY STAR des technologies émergentes. L’EPA a récompensé 43 modèles de réfrigérateurs-congélateurs LG, soit plus que toute autre marque.

Les réfrigérateurs qui obtiennent cette distinction environnementale ont une performance supérieure d’au moins 25 % à la norme minimale fédérale lorsque le compresseur est en mode adaptatif par rapport au mode à vitesse fixe. Les produits reconnus contiennent également un réfrigérant et une mousse à faible PRG (inférieur à 15).

Chaque année, le programme ENERGY STAR rend hommage à un groupe d’entreprises et d’organisations qui ont contribué de manière exceptionnelle à la protection de l’environnement grâce à des performances énergétiques supérieures.

Dans le cadre de son initiative “Zero Negative Environmental Impact”, LG prévoit de créer davantage de sites de production ayant un impact positif sur l’environnement. Pour s’assurer que l’entreprise atteigne ses objectifs ambitieux en matière de neutralité carbone et d’économie circulaire, LG a annoncé son intention de réduire l’utilisation de plastiques issus de la pétrochimie en introduisant jusqu’à 600.000 tonnes de plastique recyclé dans son processus de fabrication d’ici 2030 .

LG démontre ce qu’il faut faire pour construire un avenir plus durable, selon l’administrateur de l’EPA Michael S. Regan. “Ils montrent une fois de plus que prendre des mesures en faveur d’une économie d’énergie propre peut être bénéfique non seulement pour l’environnement, mais aussi pour les entreprises et les clients. Nous savons qu’il faudra que nous travaillions tous ensemble pour faire face à la crise climatique”, a déclaré M. Regan.

Communiqué