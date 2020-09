LG et Hyundai s’allient pour apporter plus de confort aux véhicules électriques

Partagez 0 Partages

LG Electronics (LG) et Hyundai Motor ont dévoilé le concept de la cabine d’intérieur de la IONIQ , un effort commun qui combine l’expertise des deux entreprises en matière de confort du mode vie des consommateurs et de véhicules électriques personnels pour offrir un concept qui tire le maximum de profit des intérieurs les plus spacieux possible des véhicules électriques non encombrés par des centrales à combustion interne et des composants mécaniques.

La cabine IONIQ est équipée d’un certain nombre d’installations qui font vraiment de cet espace une maison loin de la maison. Par exemple, une machine à café à capsules offre le café parfait pour le trajet du matin, un compartiment sous le siège sèche et rafraichit les chaussures mouillées ou vides avant d’atteindre sa destination, un gestionnaire de garde-robe garde les vêtements propres et repassés durant la conduite et un mini réfrigérateur garde les boissons glacées pour les distances au cours des journées chaudes d’été.

Au-delà du confort et des commodités, l’installation qui tape le plus à l’œil dans cette cabine IONIQ est l’écran OLED flexible qui couvre Presque tout le toit de l’intérieur du véhicule. Les passagers à l’arrière peuvent ajuster le degré de courbure de l’écran avec des gestes intuitifs de la main pour trouver l’angle de vue optimal Le grand écran OLED de 77 pouces peut être divisé pour permettre aux deux passagers arrière de profiter de diffèrent contenus simultanément.

Mais l’innovation n’est pas seulement visible lorsqu’on est assis à l’intérieur du véhicule. Une fois le véhicule vide, une barre coulissante nettoie le plancher ramassant les miettes et essuyant ce qui a été renversé. Au même moment, l’éclairage LED UV du plafond se met en marche pour désinfecter l’intérieur du véhicule de tous les germes et micro-organismes.

Communiqué