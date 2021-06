LG joue un rôle clé dans le développement de la 6G

Partagez 0 Partages

LG Electronics (LG) annonce l’élection du Dr. Lee Ki-dong, ingénieur principal de recherche au Research and Standards Lab de LG USA, en tant que président du groupe de travail sur les applications de la Next G Alliance jusqu’en 2023. Il s’agit d’une initiative industrielle de l’alliance pour les solutions de l’industrie des télécommunications (ATIS) pour faire progresser le leadership de la technologie mobile dans la 6G au cours de la prochaine décennie et au-delà en Amérique du Nord.

Préparant le terrain pour la commercialisation éventuelle de la 6G, la Next G Alliance, une collaboration d’environ 50 sociétés d’information et de communication de premier plan, toutes travaillant vers l’objectif commun de faire progresser la technologie 6G , va influencer et englober le cycle de vie complet de la recherche et du développement, de la fabrication, de la normalisation et de la préparation du marché.

Au sein de la Next G Alliance, le groupe de travail sur les applications est responsable de l’identification, l’évaluation et l’orientation du paysage des scenarii d’utilisation de la technologie 6G, en coordination avec

d’autres groupes de la Next G Alliance pour faire avancer la feuille de route de la 6G en Amérique du Nord.

Fer de lance du leadership de LG dans la Next G Alliance, Dr. Lee a été activement impliqué depuis plus de vingt ans dans la recherche et la normalisation des systèmes de communication mobile et par satellite au sein de plusieurs organisations, y compris IEEE et 3GPP.

Il a précédemment occupé le poste de vice-président du groupe de travail 1 sur l’architecture du système 3GPP de 2015 à 2019 et a étendu sa spécialité à l’industrie automobile. Dr. Lee a obtenu son doctorat en recherche opérationnelle, ingénierie industrielle et des systèmes de l’institut supérieur Coréen des sciences et de la technologie (KAIST).

“Le travail de la Next G Alliance ouvre la voie à la 6G, et le groupe de travail sur les applications va jouer un rôle-clé dans la définition de l’avenir des télécommunications ”, a déclaré Dr. Lee.

“LG a une longue et riche histoire en tant que leader dans le domaine de la technologie sans fil et c’est un honneur de pouvoir représenter LG dans cette importante initiative”, ajoute-t-il.

En tant que pionnier des innovations véhicules à tout (V2X), LG réalise l’importance de la 6G pour l’avenir de la mobilité. Un système mobile qui transmet l’information à grande vitesse à travers une connexion ultra-réactive, ultra-fiable et à ultra-faible latence est essentiel pour le succès des véhicules autonomes de la nouvelle génération.

La faible latence est cruciale lorsque les voitures roulent à grande vitesse et la communication de véhicule à véhicule, de véhicule à l’infrastructure ou de véhicule à piéton à travers la 6G peut aider à prévenir les accidents pour une expérience de conduite plus sûre.

LG Electronics a été actif dans la recherche sur la 6G depuis un certain temps, lançant le centre de recherche LG-KAIST 6G en Corée du Sud en 2019 et en s’associant à l’institut Coréen de recherche sur les normes et les sciences pour étudier les technologies 6G émergentes.

Plus tôt cette année, LG et KAIST vont intégrer Keysight Technologies Inc., un fabricant mondial d’équipements de test et de mesures pour les télécommunications sans fil, pour faire passer la collaboration à un niveau supérieur.

Communiqué