LG lance sa nouvelle gamme de moniteurs gaming ULTRAGEAR

Partagez 3 Partages

LG electronics (LG) vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de moniteurs gaming ULTRAGEAR (modèles 32GQ950, 32GQ850, et 48GQ900). Avec son nouveau langage de conception, la dernière technologie d’affichage, une gamme de gaming et des fonctions de connectivité, les moniteurs de gaming ULTRAGEAR 2022 ont tout ce qu’il faut pour satisfaire les caprices des gamers.

En offrant la meilleure performance et vitesse visuelle, le flagship 32G 950 est équipé avec des caractéristiques d’affichage Nano 4K IPS pour une précision des couleurs avec ATW technologie de polarisation, alors que 32GQ850 à un affichage QHD Nano IPS avec ATW et un taux de rafraîchissement très élevé de 240 Hz, overlock à 260 Hz.

Cette nouvelle gamme accueille aussi le 48GQ900,le premier moniteur Oled gaming de LG Electronics.

Ce modèle embarque une dalle de 48 pouces fabriquée par LG Display et affichant une définition Ultra HD de 3840 x 2160 px. Cet appareil héberge également des entrées HDMI 2.1 afin d’assurer une compatibilité avec les consoles de jeu Xbox Series S/X et PlayStation 5.

Ces entrées supportent les signaux 4K 120 Hz, l’ALLM (Auto LowLatency Mode) permettant la réduction du retard à l’affichage automatiquement et, évidemment, le VRR (Variable Refresh Rate) utilisé par les PC.

Quatre ports pour écouteurs et un son ambiophonique excellent

En effet, l’année 2022 voit l’arrivée du premier moniteur Oled gaming de LG Electronics, le LG UltraGear 48GQ900 OLED. On retrouvera les forces de la technologie Oled avec un contraste infini grâce à la gestion individuelle de la luminosité de chaque pixel, et un temps de réponse inégalé de 0,1 ms.

LG annonce par ailleurs une couverture de 98,5 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, comme sur les TV. En plus, le 48GQ900 vient avec une télécommande spécialement conçue pour améliorer l’expérience des gamers, et un support stylé pour assurer une stabilité optimale sans immiscer le bureau de l’utilisateur.

Pour compléter l’expérience du gaming, le dernier moniteur gaming de LG intègre 4 ports pour écouteurs qui permettent aux utilisateurs de les brancher dans le casque gaming et de communiquer en jouant.

Les modèles de l’année 2022 offrent aussi un son ambiophonique excellent DTS, qui reproduit chaque son au jeu avec une clarté optimale.

LG UltraGear introduit également cette année son tout premier tapis Gaming et souris gaming. Il est doté du contrôle précis nécessaire pour du gaming rapide et d’un tapis UltraGeargaming assez large pour accueillir une souris, un clavier et même un système d’éclairage RVB personnalisable. Ce tapis renversable est adaptable pour tout type de jeu et tout type de gaming.

Communiqué