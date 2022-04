LG Oled Objet remporte le prix Gold de l’International Forum (iF) Design Award 2022

Partagez 27 Partages

Un jury de 132 experts en design de haut niveau de plus de 20 pays a décerné 20 prix de reconnaissance à LG, dont le prix iF Gold pour la collection LG OLED Objet (modèle 65Art90).

Parmi les produits primés de LG, 16 ont reçu le prix “Product Design” et 3 ont reçu le prix “User Interface”.

La collection LG Oled Objet, gamme de téléviseurs Lifestyle, a reçu la plus haute distinction iF Gold pour son design stand-up qui s’intègre parfaitement dans n’importe quelle pièce avec son style minimaliste et son utilisation subtile de couleurs neutres, créant une harmonie et un mélange visuel avec n’importe quel espace intérieur.

Dans les catégories de produits, le purificateur d’air LG PuriCare AeroTower a été récompensé pour sa forme élégante qui offre une esthétique contemporaine qui s’intègre bien à tout type de décor. Tandis que les écrans LG DualUp Monitor Ergo ont été récompensés pour leur design contemporain, leur visuel supérieur et leur confort.

De plus, les moniteurs LG OLED evo Gallery Edition (77G2) et LG OLED evo (65C2) et les barres de son LG XBOOM 360 ont été reconnus dans la catégorie “Product Design” pour leur esthétique, leurs fonctionnalités et leurs innovations technologiques de pointe.

Dans la catégorie Expérience utilisateur, l’écran LG OLED Objet Collection et l’écran LG StanbyME (modèle 27Art10) ont été reconnus pour leur confort de visualisation et leur facilité d’utilisation.

Communiqué