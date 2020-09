LG présente “la vie est belle à la maison” à l’ IFA 2020

Partagez 0 Partages

Lors de l’ IFA 2020, LG Electronics (LG) a présenté une nouvelle expérience consommateur différente de toute autre précédent salon IFA . Le directeur technique de LG Dr. I.P. Park est monté sur scène, sous forme d’hologramme, pour parler de Life’s Good from Home (la vie est belle à la maison), la vision de l’entreprise pour l’avenir.

“Ces temps sans précédent nous ont rendu plus incertains au sujet de l’avenir,” a fait remarquer Dr. Park.“LG pense que ceci est une opportunité unique d’apporter un réel changement dans le monde en réalisant un nouveau potentiel pour la maison.

La plateforme IA de LG, LG ThinQ, continue d’évoluer et d’innover pour créer de nouveaux services, solutions et modèles commerciaux pour être à la pointe du changement. A l’aide de l’application, le service client proactif basé sur l’AI peut analyser et rendre compte de l’état opérationnel des appareils et même fournir des conseils de maintenance et réparation.

LG a été le fer de lance de l’innovation qui transcende la maison, en investissant dans une large gamme de technologies tout en continuant d’améliorer la vie quotidienne. La gamme de robots CLOi de LG peut offrir un moyen sur et socialement éloigné de fournir des services dans des restaurants et des hôpitaux et depuis juillet dernier LG CLOi Serve Bots (ROBOTS DE SERVICE INTELLIGENTS) ont été déployés dans des sites commerciaux à travers toute la Corée. En tant que pionnier de la robotique, LG s’est fixé comme objectif d’étendre l’écosystème robotique via sa plateforme CLOi, en se concentrant sur la conduite automatisée, l’analyse de situation et le controle des mouvements en réduisant le temps nécessaire pour développer des produits de pointe.

LG est également en train de développer une technologie pour la gestion des soins de santé à distance dans le cadre de ses efforts de transformation numérique. “A travers l’IA, nous pouvons facilement et plus précisément surveiller la santé des consommateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 “ a indiqué Dr. Park. “Récemment en Corée nous avons géré avec succès un projet pilote avec l’université nationale de Séoul en utilisant l’IA pour améliorer le suivi et les soins des patients atteints de maladies chroniques.”

Dr. Kim Kyung-ho, vice president exécutif de LG’s Business Solutions Europe,a suivi le Dr. Park sur scène pour présenter LG ThinQ Home. Véritable espace de vie et solution complète pour la maison dans la ville Sud-Coréenne de Pangyoknown , la Silicon Valley de la Corée,ThinQ Home est une véritable démonstration de la vision Life’s Good from Home de LG en tant que future résidence idéale destinée à offrir un style de vie plus sûr, plus commode à travers les derniers appareils et technologies informatiques de l’entreprise.

En Corée, Dr. Park en chair et en os, a guide le public de l’IFA a travers LG ThinQ Home et présenté Home Concierge, un miroir intelligent qui permet un controle facile et total de la maison en surveillant les appareils et la consommation d’énergie domestique à travers un panneau d’énergie de pointe. Connecté à la borne de recharge pour voiture électrique de la maison, le panneau high-tech permet aux propriétaires de charger et surveiller leur voiture électrique à distance.

Communiqué