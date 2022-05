LG présente sa technologie d’affichage améliorant la qualité de vie lors de l’ISE

Partagez 0 Partages

LG Electronics (LG) vient de présenter sa technologie révolutionnaire d’affichage de l’information au salon Integrated Systèmes Europe (ISE) 2022, à Barcelone.

LG a fait cette année la promotion de son thème Move Daily Life Forward, qui s’appuie sur le slogan Innovation for a Better Life de enterprise. De la signalisation OLED transparente aux micro LED en passant par des gammes complètes de produits de signalisation LED.

Les gens passant plus de temps à la maison, les activités habituellement réalisées à l’extérieur se déroulent désormais dans le confort du foyer. LG présente LG MAGNIT et LG One : Quick Flex, qui tirent parti de l’expertise de la société en matière d’affichage commercial pour créer des écrans domestiques de nouvelle génération.

LG MAGNIT, qui a déjà infiltré plusieurs secteurs commerciaux depuis ses débuts en 2020, vise maintenant à redéfinir le cinéma à domicile haut de gamme en offrant une expérience visuelle de haut niveau, un design esthétique et un gigantesque écran 136 pouces 4K UHD (3840 x 2160).

Et pour rendre le visionnage de contenu plus facile et plus agréable, plusieurs applications de streaming populaires sont accessibles via la plateforme de télévision intelligente webOS 6.0 de LG.

Le One : Quick Flex est une autre solution innovante qui transforme le divertissement à domicile. Cet écran tout-en-un combine un microphone, une caméra et des haut-parleurs intégrés avec un écran 4K UHD (3 840 x 2 160) de 43 pouces et un support mobile en option. au WFH, mais aussi à l’apprentissage à distance, à la vidéoconférence, à la formation à distance et au divertissement.

En outre, le One : Quick Works de 55 pouces, qui combine des fonctionnalités tactiles intégrées avec des outils de vidéoconférence intuitifs, est populaire dans les environnements éducatifs et d’entreprise, car son interface utilisateur conviviale et sa commodité accrue permettent à plusieurs utilisateurs de se connecter instantanément et de se plonger directement dans le travail ou les plans de cours.

À l’autre bout du spectre, les bureaux de direction haut de gamme placent des OLED Transparent sur les murs en verre pour créer des images lumineuses et futuristes et des outils de réunion utiles. L’OLED Transparent est également utilisé dans le secteur des transports comme affichage publicitaire ou informatif sur les vitres des gares.

L’écran UltraFine Display OLED Pro 65 pouces, qui a reçu le prix Technology and Engineering Award, a été conçu pour les professionnels du studio. Il prend en charge les interfaces de qualité professionnelle, telles que SDI et SFP, et peut restituer la résolution originale de haute qualité de la source sans réduction d’échelle.

LG expose également plusieurs innovations centrées sur les environnements critiques. La haute définition et le design sans cadre de la LED Fine-pitch permettent d’afficher clairement chaque détail, tandis que le LED Bloc 54 pouces sans cadre permet aux clients de l’utiliser comme un écran LCD de 55 pouces avec une installation facile – il s’adapte même aux supports des modèles de murs vidéo LCD existants. * Ces caractéristiques les ont rendus utiles dans les salles de contrôle des entreprises, les auditoriums et les classes virtuelles.

Dans le commerce de détail, la Solution de Gestion de Contenu de LG, SuperSign QSR, fournit aux clients un tableau de menu dynamique alors qu’en coulisses, elle rationalise le système d’affichage de la cuisine et s’intègre au système PoS. cet affichage durable est utile car il résiste aux conditions météorologiques difficiles et à la poussière avec une luminosité qui rend les informations faciles à lire.

Au milieu de toute cette synergie intersectorielle, LG présente également des solutions de Cloud Computing spécialement conçues pour des industries ou des cas d’utilisation spécifiques. Par exemple, Pro:Centric Cloud a été conçu pour transformer la gestion de l’hôtellerie en prenant Pro:Centric, le système de gestion de contenu flexible et intuitif de LG pour l’hôtellerie, et en le déployant sur plusieurs propriétés via une architecture basée sur le cloud. Dorénavant, les hôtels peuvent offrir des services personnalisés, maintenir une image cohérente et recueillir des données comportementales dans plusieurs filiales, toutes centralisées en un seul endroit.

