Liberrex et Katomi : une alliance au service de la santé numérique

Partagez 0 Partages

Liberrex, spécialiste de la gestion des files d’attente et de la satisfaction client et Katomi, éditeur d’une plateforme de digitalisation du parcours de soins ont allié leur savoir-faire technologique et leur forte expertise métier dans le secteur de la santé pour proposer une offre de service unique pour les patients et les professionnels de la santé Tunisiens.

La solution, proposée par ces deux startups, permettra de couvrir l’ensemble de la digitalisation du parcours patient depuis la prise de rendez-vous à distance, la gestion d’une salle d’attente virtuelle, la téléconsultation, la téléexpertise, l’échange documentaire et la gestion d’un dossier médical numérique.

Le contexte sanitaire liée à la Covid 19 a permis de mettre en lumière les enjeux liés à l’utilisation du numérique en santé, dont notamment garantir l’accès à un professionnel de santé pour le plus grand nombre, diminuer la charge sur les structures sanitaires grâce à une meilleure régulation des parcours et des flux de patients ou encore assurer le suivi à domicile des patients porteurs d’une pathologie chronique. L’ambition de ce rapprochement est de “mettre des outils numérique au service de la santé des tunisiens pour une meilleure prise en charge et améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé”, comme le souligne Achraf Ammar, fondateur de Liberrex.

Cette offre de services numériques en santé sera accompagnée d’un programme de formation à l’usage du numérique en santé pour les professionnels de santé, la société Katomi ayant déjà formé plus d’une quarantaine de médecins tunisiens depuis le début de l’année 2021 dans le contexte de la prise en charge de patient Covid.

Communiqué