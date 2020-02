Ligne de conduite entreprenariale : Quatre conseils en or de Warren Buffet

Partagez 7 Partages

La vie d’un entrepreuneur passe très souvent par des phases de doutes et de remise en question. Chose qui est normale pour toute personne qui cherche à trouver la meilleure stratégie possible pour réussir son projet. Mais sur la durée, il arrive parfois que ces doutes et les facteurs de stress extrogènes font dévier l’entrepreuneurs de sa ligne de conduite et lui font oublier quelques valeurs. Dans cet article, nous avons recoupé quelques conseils en entreprenariat de la 3ème fortune au monde : Warren Buffet.

Warren Buffet est incontestablement l’investisseur le plus connu au monde. Selon Forbes, sa fortune est estimée 87,3 milliards $. Il est le 3ème homme le plus riche au monde. Cependant, cette fortune ne s’est pas construite du jour au lendemain. Warren Buffet a réalisé ses investissements à travers sa holding financière Berkshire Hathaway.

Warren Buffett est né en 1930 à Omaha. Son père est membre du Congrès et courtier en Bourse. Ayant le sens des affaires dans le sang, il étudie à l’université du Nebraska puis il amorce un Master en économie à la Columbia Business School de New York. Peu après, il revient dans sa ville d’origine pour ne plus la quitter d’où son fameux surnom: L’Oracle d’Omaha.

Nous avons rassemblé quelques pépites de sagesse de ce magnat des affaires et qui pourront aider les startuppeurs dans leur vie entrepreunariale.

1 – S’engager avec la bonne personne

Buffett a fait fortune grâce à des placements avisés, mais si vous l’interrogez sur la décision la plus importante qu’il ait jamais prise, cela n’aurait rien à voir avec l’argent. La plus grande décision de votre vie, dit Buffett, c’est de choisir qui vous allez épouser.

“Associez-vous à des gens vous aimeriez être”, a-t-il déclaré lors d’une conversation avec Bill Gates en 2017. “Et la personne la plus importante à cet égard, et de loin, est votre conjoint. Je ne saurais trop insister sur l’importance de cette personne”.

2 – Investir en soi

“Le meilleur investissement que vous puissiez faire est de loin celui que vous faites par vous-même”, a déclaré Buffett à Andy Serwer, rédacteur en chef de Yahoo Finance, au début de 2019.

“Apprenez à mieux communiquer à la fois par écrit et en personne. Aiguiser cette compétence peut augmenter votre valeur d’au moins 50 %”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook en 2018.

Il importe également de prendre soin de son corps et de son esprit, surtout quand on est jeune. “Vous avez exactement un esprit et un corps dans ce monde et vous ne pouvez pas commencer à en prendre soin à 50 ans. D’ici là, vous aurez rouillé si vous n’avez rien fait”.

3 – Se concentrer sur le jeu au lieu du score

“Les matchs sont gagnés par des joueurs qui se concentrent sur le terrain et non par ceux qui regardent le tableau d’affichage du score”.

Buffet a passé toute sa vie à travailler dans les investissements financiers, qui rappelons le est l’une des carrières les plus instables, et il s’est hissé au sommet alors que beaucoup de personnes ayant la même intelligence et les mêmes capacités ont échoué à maintes reprises.

Ce conseil est simple et intuitif : “Si vous voulez gagner, améliorez vos compétences de jeu au lieu de vous préoccuper du score. Et si, au lieu de penser à cette partie, vous pensiez à toutes les parties auxquelles vous allez jouer à l’avenir ? Et si le but n’était pas de gagner ce match, mais de gagner plus de parties au fil du temps que vous ne perdez.

Si vous adoptiez cette approche, vous pourriez toujours regarder le tableau d’affichage du score, mais cela ne dicterait pas la façon dont vous jouez le reste de votre jeu, que vous soyez devant ou derrière. Au lieu, vous vous battrez et ferez attention à votre condition physique et à votre stratégie à tout moment, car vous savez que c’est ce qui vous permettra de gagner plus de matchs par la suite, même si vous perdez maintenant”.

4 – Ignorer les distractions

Nous sommes constamment bombardées d’informations futiles. La majorité des gens commence leur journée en vérifiant leur téléphone et en parcourant les réseaux sociaux.

C’est probablement la pire façon de commencer une nouvelle journée car dans la plupart des cas, les informations que l’on reçoit sont complètement inutiles.

Les personnes heureuses sont extrêmement lucides et sont plus à même d’ignorer les informations futiles. Elles savent combien leur énergie est précieuse et ne l’alimentent pas avec des informations inutiles. Elles sont capables de distinguer les informations pertinentes de celles qui ne le sont pas et peuvent ainsi économiser leur énergie pour les choses importantes de la vie au lieu de s’occuper d’absurdités.

Nesrine Aouinti