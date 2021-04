L’impact du COVID et du Ramadan sur la consommation de vidéos dans la région Mena : Ce qu’il faut attendre de Facebook

Partagez 0 Partages

Cette tribune a été rédigée – à l’adresse de THD.tn – par Moon Baz, directrice des partenariats stratégiques, Facebook Mena

La vidéo est un moyen puissant de rassembler les gens. Elle est exceptionnelle dans son efficacité à relier les gens par le Storytelling et à les rapprocher autour d’intérêts communs et de moments de divertissement.

Lors du Ramadan de cette année – pour la deuxième fois pendant la pandémie mondiale de la Covid-19 – la façon dont nos outils sont utilisés transforme la manière dont les gens s’expriment et interagissent les uns avec les autres pendant une période où les proches sont toujours éloignés et prudents.

Une nouvelle approche du Ramadan

L’année dernière, nous avons lancé une initiative mondiale pendant le Ramadan, intitulée #RamadanTogether – une campagne digitale qui encourage notre communauté de créateurs, d’éditeurs, d’entreprises et de particuliers à se connecter les uns aux autres à travers une série de nouvelles émissions, destinées à susciter des conversations et à donner aux individus un aperçu de la façon dont les musulmans du monde entier pratiquaient dans des circonstances sans précédent.

Nous avons investi cet écosystème de contenu en concluant des partenariats avec des diffuseurs internationaux tels que CNN, ainsi qu’avec des créateurs individuels tels que Nas Daily, afin de produire des reportages en profondeur, des émissions uniques, ainsi que des contenus courts et légers qui ont apporté divers moments de joie à nos téléspectateurs.

Alors que le monde était confronté à des fermetures strictes, nous savions que les expériences du Ramadan qui nous tiennent à cœur allaient être remises en question. Mais ce que nous avons vu, c’est que nos traditions se sont transformées en un nouveau type d’expérience digitale – notre communauté de créateurs est entrée en contact avec les fans par à travers des tutoriels en direct et de “rencontres” ; nos communautés sont restées éveillées tard dans la nuit afin de regarder de nouvelles émissions et discuter entre elles virtuellement ; et les familles du monde entier sont restées en contact grâce aux applications de messagerie et aux appels vidéo en direct.

Les commentaires de nos partenaires durant l’année dernière, tels que Khalid Al Ameri, Joelle Mardinian et Ahmad Al Shugairi, étaient clairs et nets : la possibilité de communiquer avec leurs proches et de se divertir à travers les médias numériques a changé leur façon de s’exprimer.

Cette année, nous allons donc aller plus loin en lançant une nouvelle campagne, #MonthOfGood, pour mettre en lumière de nouvelles émissions, des séries de créateurs et des initiatives communautaires sur notre plateforme vidéo, Facebook Watch.

Une expérience de vidéo sociale

Ce concept de personnes regardant ensemble, de façon virtuelle sur Facebook n’était pas surprenant – notre plateforme est naturellement ancrée dans cette interaction sociale, et tout ce que nous faisons à travers la vidéo vise à inspirer la conversation et à connecter les gens.

Au cœur de notre activité, nous avons une vaste communauté de personnes qui regardent du contenu sur notre plateforme – en effet, 1,25 milliard de personnes visitent Watch chaque mois. Naturellement, l’expérience de visionnage sur Facebook est désormais moins axée sur l’individu et plus sur une expérience participative au sein de cette communauté diversifiée.

Pour réaliser cette vision, nous avons investi dans des séries sociales qui s’appuient sur un concept d’interaction, comme notre format de talk-show global, Red Table Talk avec Jada Pinkett Smith, qui utilise les commentaires des utilisateurs pour décider des questions et des thèmes de discussion. De même, notre écosystème de partenaires dans la région MENA tire des enseignements de leurs propres pratiques sociales sur la plateforme et expérimente des formats dans la même perspective. Prenons l’exemple de Roya TV, qui personnalise les pages Facebook avec son contenu en créant d’autres groupes sur la plateforme tels que Roya Comedy, Roya Kitchen, qui sont devenus un moyen populaire pour les utilisateurs de s’engager et de discuter de leurs émissions préférées. Ils organisent également des sessions FB Live avant la diffusion d’une nouvelle émission, ce qui permet aux téléspectateurs d’interagir avec les acteurs et l’équipe.

Et ce qui est intéressant, c’est que cette nouvelle règle sociale ne s’applique pas seulement aux nouveaux formats. Les anciens clips de télévision, ou les spin-offs des coulisses de contenus populaires trouvent une nouvelle vie sur les réseaux sociaux, et se sont réinventés en ligne pour attirer de nouvelles communautés et des conversations nostalgiques.

Notre dernière collaboration avec le secteur de l’information au Moyen-Orient incarne ces efforts. Par exemple, nous nous sommes associés au groupe MBC pour développer un contenu exclusif pour Facebook Watch qui permet aux téléspectateurs d’accéder aux coulisses de certaines des émissions les plus populaires de la région, notamment The Voice et Family Feud. Ces émissions génèrent de vastes conversations lorsqu’elles sont aidées par des moyens linéaires, et la conversation ne s’arrête pas lorsque les caméras cessent de tourner – elle se poursuit en ligne, et nous sommes en mesure de capturer cela avec des séquences supplémentaires en ligne.

Regarder ensemble, en étant à distance.

Alors cette année, pour le Ramadan 2021, nous faisons encore plus pour apporter du contenu sur Facebook. Les familles et les proches pourront se réunir virtuellement pour regarder des séries exclusives sur Facebook Watch et IGTV, de créateurs comme Khalid Al Ameri, Manal Al Alem et Nas Daily et de réseaux comme MBC, TVison, Zee Entertainment. Nous allons déployer des guides de visionnage hebdomadaires dans toute la région EMEA, pour présenter les nouvelles émissions, les clips et les séries que nous proposons sur la plateforme sous le hashtag #MonthofGood, avec des plateformes de diffusion, des éditeurs et des créateurs de contenu.

Nous lancerons également notre propre série original, intitulée “Live Suhoor Talks” – une série hebdomadaire animée par des créateurs musulmans du Royaume-Uni, de l’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, qui propose chaque semaine des conversations sur des sujets allant du culinaire et du jeûne à la santé mentale et au bien-être.

L’avenir de la vidéo dans la région Mena

S’il y a un passe-temps que les habitants du Moyen-Orient ne sont pas prêts à abandonner, c’est bien de regarder des vidéos, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Du point de vue de Facebook, en nous associant étroitement à la communauté des médias et des éditeurs, nous poursuivrons notre travail avec un grand nombre de diffuseurs, d’éditeurs numériques et de studios pour soutenir la création de nouveaux concepts et formats d’émissions sur Watch.

Dans les mois à venir, et en collaboration avec un grand nombre de partenaires du secteur, nous sommes résolus à étendre nos investissements dans la région en ajoutant des milliers de nouvelles vidéos sur la plateforme – sous forme d’émissions épisodiques exclusives, ainsi que de contenu supplémentaire qui soutient leurs propres propriétés en ligne ou hors plateforme.

Nous sommes également encouragés par le fait que nos partenaires sont désormais en mesure d’exploiter leur propre catalogue de contenus sur Facebook Watch pour une toute nouvelle distribution, tout en monétisant grâce à notre programme Ad Breaks, notamment, Rotana Cinéma et Rotana Classic du groupe Rotana.

Si les stratégies traditionnelles de commande des programmes télévisés restent un élément clé de la distribution vidéo, les médias du digital offrent désormais un énorme potentiel pour devenir les garants de leur propre contenu et rallier de nouvelles bases de fans en ligne. Nos partenaires ont un contrôle éditorial total sur la production et la distribution de leur contenu.

Grâce à des outils tels que Rights Manager et Creator Studio, les diffuseurs, les créateurs et les éditeurs disposent d’une série d’options pour accéder à leurs informations, contrôler leurs droits et choisir des produits de monétisation sur nos plateformes Facebook.

Comme nous cherchons à créer davantage d’opportunités pour les éditeurs d’atteindre leur public avec des nouvelles formes de contenu originales et créatives, l’investissement que nous assurons continuellement dans le contenu vidéo pour Facebook Watch confirme notre engagement envers ce secteur dans la région MENA et dans le monde entier.