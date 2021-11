L’initiative Giga franchit une étape importante pour connecter toutes les écoles à Internet

La connectivité des écoles crée des opportunités et favorise l’intégration

Giga part du principe que la connexion des écoles à l’internet est l’un des moyens les plus efficaces d’améliorer les chances de réussite. Grâce à la connectivité des écoles, les enfants ont accès à un plus grand nombre d’informations et de styles d’apprentissage et reçoivent une éducation de meilleure qualité.

L’amélioration de l’apprentissage et de la compréhension de la technologie qui résulte d’une éducation basée sur l’internet est essentielle pour améliorer la culture numérique et réduire la fracture numérique. Une main-d’œuvre qui a reçu une éducation de ce niveau est plus susceptible d’être innovante et d’avoir des idées novatrices, ce qui favorise le développement économique et la création d’emplois.

Le rapport de l’Economist Intelligence Unit (EIU) – Connecting Learners : Narrowing the Educational Divide – sponsorisé par Ericsson en soutien à l’UNICEF, a révélé que les nations ayant une faible connectivité à large bande ont le potentiel de réaliser jusqu’à 20 % de croissance du PIB en connectant les écoles à l’internet, si l’accès est abordable et accompagné d’investissements dans les compétences, le contenu et les appareils.

Si des progrès ont été réalisés au cours de la première année du partenariat, une action collective est nécessaire pour relever ce défi mondial. Ericsson appelle les fournisseurs de services Internet et les acteurs politiques à rejoindre Giga et à donner de leur temps et de leurs ressources pour accélérer la réduction de la fracture numérique.

Heather Johnson, vice-présidente chargée du développement durable et de la responsabilité d’entreprise chez Ericsson, déclare : “Selon l’UIT, 369 millions de jeunes n’ont pas accès à l’internet et 260 millions d’enfants âgés de 5 à 16 ans ne sont pas scolarisés. Cela se traduit par l’exclusion et moins de ressources pour apprendre et limite le potentiel futur de nombreux jeunes. La cartographie des écoles est une première étape cruciale pour connecter chaque école à l’internet et chaque élève à des opportunités et des choix.”

Johnson ajoute : “Cette étape de plus d’un million d’écoles cartographiées témoigne de la puissance des partenariats public-privé. C’est la première étape vers la connectivité universelle des écoles. Mais il y a encore beaucoup à faire et le secteur doit s’unir pour jouer son rôle dans la réduction de la fracture numérique.”

S’appuyer sur une décennie d’inclusion numérique

Depuis plus de dix ans, Ericsson s’efforce de promouvoir l’inclusion numérique et d’accroître les possibilités d’éducation dans le monde entier. Le partenariat d’Ericsson avec l’UNICEF, en soutien à Giga, reflète les ambitions d’Ericsson Connect To Learn, qui vise à donner aux enseignants, aux étudiants et aux écoles les moyens technologiques de dispenser une éducation de qualité accessible à tous.

Ce partenariat avec l’UNICEF a vu Ericsson engager des ressources pour l’ingénierie des données et la capacité de la science des données afin d’accélérer la cartographie de la connectivité des écoles.