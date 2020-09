L’intégrateur IT tunisien 3S certifié ISO 27001 : 2013

Partagez 7 Partages

Standard Sharing Software (3S) enchaîne les certifications. La société a décroché au mois de mars, au terme d’un audit rigoureux réalisé par l’organisme allemand, TÜV Rheinland, et en un temps record de cinq mois, la certification “ISO 27001 : 2013″ pour son management de la sécurité de l’information, et ce deux mois après avoir obtenu une certification indispensable à tout intégrateur, l’”ISO 9001 : 2015”.

Rendue possible par les efforts de l’ensemble de son personnel, cette reconnaissance couronne ses efforts en matière de consolidation des dispositifs de sécurité, déployés depuis plus de 30 ans et traduit la conformité de son système de Management de Sécurité de l’Information (SMSI), aux normes internationales de référence.

Avant-gardiste, 3S est à l’image du groupe de seize sociétés, dont elle constitue le noyau. Son fondateur et directeur général, Nasr Ali Chakroun, en résume la philosophie en ces termes : « Le groupe 3S, est une idée, un projet, et une épopée, toujours en marche, car elle embrasse le futur. Lancée il y a 30 ans, l’aventure était mue par notre passion pour la technologie, notre ardente volonté de l’apprivoiser et d’en optimiser les usages tant dans la sphère privée que dans le monde de l’entreprise ».

De progrès en progrès, 3S ne fait que solidifier le fil de confiance qui la lie à ses partenaires et ses clients de par le monde. Cela s’illustre par un effort infatigable, pour se conformer aux standards internationaux de sécurité et d’engager d’importants moyens pour améliorer en permanence, son système de protection de données. But ultime : protéger au mieux les données de ses clients, et être à la hauteur de leurs attentes.

« La Société 3S a toujours été un leader sur le marché d’intégrationdes infrastructures IT, et en est incontestablement une locomotive. Assumer notre rôle de pionnier est un devoir pour contribuer à faire progresser le secteur. Nous considérons notre double certification ISO 9001 et ISO 27001 comme une démarche naturelle qui est en cohérence avec notre vision du management, reposant sur un niveau élevé de confiance avec nos clients nationaux et internationaux en termes de confidentialité et de qualité des opérations », souligne le directeur général adjoint du groupe 3S, Adel Dahmani.

Partenaire d’excellence des leaders mondiaux de l’IT, 3S continue, au profit de ses clients, à creuser son sillon dans un monde où la distinction n’est pas un choix, mais une obligation. Jamais notre ténacité et notre détermination n’ont été aussi grandes pour persévérer et relever de nouveaux challenges, pour aller aussi loin que nous inspirent nos ambitions.

Communiqué