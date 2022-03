“Lkol business, Ooredoo business”, le nouveau slogan commercial de Ooredoo

Partagez 0 Partages

Ooredoo réorganise sa stratégie commerciale en offrant un nouveau portefeuille de services à ses clients avec des offres et des promotions exclusives.

Dans ce contexte, Ooredoo a présenté son nouveau slogan commercial “Lkol business, Ooredoo business”, qui traduit la vision de l’entreprise en dédiant une unité entière à ses clients b2b afin de répondre à tous leurs besoins business. Innovant et proche de ses clients, Ooredoo offre de nouvelles solutions à la pointe de la technologie pour aider les entreprises à se développer tout en étant sécurisées en leur offrant la meilleure expérience avec les meilleurs produits business.

Ooredoo Business est un partenaire business high-tech qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Elle propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques des clients PME et SOHO (Small-Office-Home-Office) qui adoptent rapidement les TIC pour développer leurs activités et atteindre encore plus de clients sur Internet. Ces solutions, avec un modèle de facturation simple, sont pratiques et permettent aux entreprises de déployer des solutions innovantes sans nécessiter d’expertise technologique interne.

« Ooredoo s’engage pour le succès de l’écosystème des entreprises en Tunisie pour toutes les PME, TPE, grands satrapes en répondant à leurs besoins avec un portefeuille de produits diversifié et des solutions innovantes » a déclaré Sunil Mishra, Chief Marketing Officer chez Ooredoo Tunisie.

« Avec Ooredoo business lkol business, nous visons à poursuivre notre passion en offrant les meilleurs services et les dernières innovations technologiques. Nos clients seront équipés de packs et solutions sécurisés et multi-utilisateurs qui leur permettront de gérer leur Business en mode digital. Ces forfaits sont conçus pour fournir les briques techniques du succès ainsi que les conseils nécessaires pour bien les utiliser. » A dit Noaman Abdesslam, Chief Business et Wholesale Officer chez Ooredoo Tunisie.

Ooredoo s’engage à offrir les meilleures technologies et solutions pratiques au service de votre entreprise pour développer au mieux votre business. Encore plus de surprises vous attendent sur www.ooredoobusiness.tn.

Communiqué