L’Office des Tunisiens à l’étranger lance une plateforme virtuelle de services administratifs

L’Office des Tunisiens à l’étranger ( OTE ) lance, sous l’égide du ministère des Affaires sociales, la plateforme virtuelle « Tunisiens du monde » au profit des Tunisiens résidents à l’étranger, et ce à partir du 13 juin 2022.

Une panoplie d’établissements et d’organismes opérant dans différents domaines seront présents sur cette plateforme pour faire découvrir à la diaspora leurs activités et services et favoriser aussi leur mise en relation.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une approche participative multi-acteurs et afin d’insuffler une nouvelle dynamique visant une démarche qualité en vue d’une amélioration continue des services publics dédiés à la diaspora.

La plateforme est accessible via ce lien.

