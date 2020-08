L’OMS lance bientôt des formations en ligne en arabe pour lutter contre la désinformation

Partagez 1 Partages

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé, lundi 24 août, qu’elle étoffait son programme d’apprentissage en ligne et de lutte contre la désinformation avec des formations en langue arabe.

Dans son allocution publiée sur le site de l’OMS, le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé que des webinaires avaient été organisés par l’intermédiaire des bureaux régionaux de l’OMS en plusieurs langues pour aider les journalistes à lutter contre la désinformation.

“Un cours en ligne en accès libre sur la pandémie a été créé à l’intention des journalistes grâce à un partenariat entre l’OMS, l’Unesco et le Knight Center for Journalism de l’Université du Texas-Austin. Plus de 9000 journalistes de 162 pays se sont inscrits. Cette formation en ligne a été dispensée en anglais, espagnol, français et portugais et sera bientôt disponible en arabe, chinois, hindi et russe”, a-t-il ajouté.

Pour accéder à la plateforme veuillez cliquer ici.

D’après communiqué