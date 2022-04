L’opérateur Mattel (Tunisie Telecom) racheté par Telecel

Partagez 8 Partages

Les trois actionnaires de l’opérateur mauritanien Mattel – Tunisie Telecom (51%), BSA Télécommunication (39%) et Comatel (10%) – ont cédé la totalité de leurs parts pour Telecel Group.

Le rachat de Mattel par Telecel s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’investissement du groupe britannique. Le groupe – opérant en Afrique – prévoit d’investir plus de 700 millions de dollars sur les trois prochaines années pour l’acquisition d’opérateurs mobiles et le déploiement de la fibre optique.

Fondé en 2000, Mattel est le plus petit des trois opérateurs actifs sur le marché mauritanien. Il détient 33% des parts de marché et dispose, en plus d’un vaste réseau 4G, d’une infrastructure de fibre optique déployée dans les grandes villes mauritaniennes.

NJ