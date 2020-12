L’OSSEC organise la sixième édition de son TuniHack

Partagez 1 Partages

L’Open Source Software Ensi Club (OSSEC) de l’école nationale des sciences de l’informatique organise la sixième édition de son célèbre événement TuniHack, les 26 et 27 décembre en ligne.

Cet évènement – qui a pour objectif de stimuler la créativité chez les jeunes élèves ingénieurs – se déroulera sous la forme d’un challenge de 24 heures entre des équipes venant de toutes les écoles d’ingénieurs tunisiennes.

Au programme de cette édition placée sous le thème « Pandemics and Crisis management » : des conférences présentées par des speakers de renommées nationale et internationale, des workshops qui visent à fournir aux étudiants présents de meilleures connaissances dans le domaine de l’Open Source, une table ronde, des stands et un pitchHack.

Pour plus de détails, veuillez visiter le site : http://www.ossec.tn/

