l’UIT lance un Master en Droit numérique

L’Université Internationale de Tunis a annoncé sur son site officiel (www.uit.tn/node/2407) l’homologation du premier Master en Droit des Technologies de l‘information et dela Communication par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Préparé depuis 2018, le Master professionnel a enfin reçu son accord afin de répondre à un besoin de formation imminent des compétences en droit du numérique. La digitalisation n’attendait pas et la pandémie a accéléré le processus avec des problèmes rencontrés causant d‘énormes dommages lors du confinement.

Quand même l’Europe propose ce type de formations, elle demeure très soucieuse des enjeux de lalégislation numérique et déplore un manque de compétences dans le domaine. Les thèmes d’actualitésont nombreux: responsabilité civile, législation du numérique, protection des données personnelles, RGPD,sécurité de l’information… et un grand nombre de challenges reste à venir. Inutile de rappeler l‘importance de ce type de formations pour la Tunisie et l’Afrique en partenariat avec des universités allemandes etfrançaises.

Les enjeux de la digitalisation, accélérés par la COVID-19

Les outils IT se multipliant offrent aux usagers de nouvelles possibilités et une facilité d‘utilisation. Cependant,un très grand nombre de problèmes se posent pour l‘utilisation des ces technologies, et en particulier l‘information qui circule; le net ne connaît pas de frontières et souvent peu d’interdictions.

Les états se retrouvent à réglementer tout un monde virtuel, à en contrôler les usages illégaux et à protégerun certain nombre d‘informations. Les entreprises se retrouvent aussi confrontées à ces problèmes et à d‘autres problématiques d‘ordre économique, de protection des données avec des litiges sur le net qui se multiplient et des attaques ou abus en croissance, touchant un grand public souvent non-avisé et des particuliers de plus en plus connectés ; du petit smartphone puissant aux appareils ménagers en passant par les moyens de transport.

Les législateurs et les entreprises doivent opérer sur la toile tout en se protégeant des géants du net (réseaux sociaux, moteurs de recherche…) qui détiennent un si grand nombre d‘informations qu‘ils sont capablesd‘influencer et de changer une société. Les utilisateurs finaux, les PME et les startup ont besoin d’uneréglementation qui les protège et des compétences avec des connaissances sur les outils et l’évolution deslois nécessaires pour éviter les dérives relevant du droit civil et commun.

Experts en Droit numérique: „juristes IT“ et „ingénieurs de droit“

Cette double-compétence IT/Droit représente une part très importante des métiers les plus demandésaujourd’hui et encore plus demain.

Le Master professionnel en droit des technologies de l’information à l’UIT (droit du numérique ou droit dudigital) s’adresse essentiellement aux profils suivants: des juristes diplômés souhaitant se spécialiser dans le numérique et acquérir des compétences techniques en informatique et systèmes d’information tout en se préparant parallèlement à une carrière de juriste : barreau / magistrature…

Des avocats, juges, juristes d’entreprises ou dans les institutions publiques ayant besoin de monter encompétences en se spécialisant dans les technologies de l’information,

Des développeurs ou ingénieurs IT, souhaitant devenir consultants en apprenant les bases du droit et leur permettant d’exercer leurs métiers dans la conception et le développement IT, tout en maîtrisant la législation numérique,

Des consultants fonctionnels ou experts travaillant sur les systèmes d’information ayant besoin de maîtriser les aspects juridiques et acquérir des compétences technico-juridiques complémentaires.



Apprendre avec l’expérience

Rappelons que ce Master double-compétence IT-Droit à l’Université Internationale de Tunis est proposé entre deux départements de l’UIT; la faculté de Droit qui propose un Master en Droit des entreprises et l’EcolePolytechnique qui propose deux Masters (et un diplôme d’ingénieur) en ingénierie en sécurité des systèmesd’information.

L’UIT est également partenaire de plusieurs acteurs internationaux dans le domaine comme le géant allemand du logiciel SAP avec lequel l’université compte 6 programmes différents accessibles pendant le parcours, mais aussi l’Université de la Sarre qui permet aux étudiants de passer après le Master une annéede LL.M. en Droit allemand pour étudiants francophones tout en participant à des „Summer School“ dans le Droit digital.