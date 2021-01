L’ULT et ses partenaires ARFORGHE et SAFRANIA TUNISIE organisent le Salon Digital du Stage

Partagez 0 Partages

La situation sanitaire actuelle et le confinement ont poussé un grand nombre d’entreprise à ne pas prévoir de stage durant cette période. Ce qui a raréfié les opportunités de stage. De même pour les étudiants, le chamboulement des calendriers, les retards des cours et des examens n’ont pas aidé à se mobiliser à temps pour la recherche de stage. Dans une démarche sociétale et afin d’apporter le maximum d’opportunités aux étudiants, nationaux et internationaux à la quête d’un stage, l’Université ULT, l’association des DRH ARFORGHE et SAFRANIA se sont associés afin pour regrouper en ligne des entreprises Tunisiennes offrant des stages.

Le stage pose toujours les premières pierres d’une carrière professionnelle. C’est le trait d’union entre l’université et le monde professionnel. Il permet de mettre en pratique « terrain » les enseignements reçus et de développer de véritables compétences et aptitudes professionnelles. De plus, c’est le début de la constitution de son réseau de contacts, autrement dit son carnet d’adresse.

« Effectuer un stage, le réussir et le valider par un jury est une exigence pour l’obtention de son diplôme pour la quasi-totalité des cursus académiques. Trouver le stage concordant est comme trouver le graal. Aligner le bon sujet, la bonne équipe et la bonne entreprise est un Strike qui nécessite travail, pugnacité et réseau. », Kaïs MABROUK, Deputy CEO, Bouebdelli Education Group

Un salon digital avec plus de 300 opportunités de stage

En participant à ce e-salon, le vendredi 22 janvier 2021 de 9h30 à 12h30, l’étudiant aura l’opportunité d’échanger avec des experts en ressources humaines et des CEO d’une dizaines d’entreprises. Cet évènement offre également la possibilité de découvrir plusieurs centaines d’offres de stages dans plusieurs domaines : Telecom, Agroalimentaire, Industrie, IT, HighTech, R&D…

« En effet, le confinement a empêché la liaison physique entre les deux corps : académique et industriel. Réduisant ainsi l’intérêt des entreprises à recruter en stage et systématiquement les opportunités aux étudiants de découvrir les entreprises. C’est dans un espoir de venir en aide à un maximum d’étudiants toujours en quête de stage que cet e-Salon se veut être une occasion de raviver l’espoir. » Mounira BOUZOUITA, Présidente de l’ARFORGH

Rencontre en ligne

Pour la construction d’une brillante carrière, le choix d’un stage n’est pas anodin. Surtout le stage de fin d’étude. C’est la cerise sur le gâteau qui vient embellir la fin des études. Il est également la phase de transition entre la vie estudiantine et la vie active. Cette occasion en ligne permettra aux étudiants de choisir le « bon stage » qui correspondrait à leurs aspirations. Cette rencontre aura lieu sur la plateforme Zoom. Les étudiants auront également la possibilité d’assister aux conférences plénières animées par des professionnels et experts en ressources humaines.

Déroulé :

Première Conférence d’ouverture: « Comment Réussir sa recherche de Stage ». Présentations des entreprises Seconde Conférence : « Les secrets d’un stage réussi pour une future embauche » Présentations des entreprises

Entre les conférences, les entreprises partageront leurs offres de stages et recevront les CVs.

La participation est gratuite en s’inscrivant sur le lien suivant : https://cutt.ly/xjRgvpH

Communiqué