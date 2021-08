L’ULT s’associe au nouveau réseau d’universités africaines RAMSESS

Partagez 0 Partages

L’université ULT s’associe à une initiative rassemblant des universités du continent africain, sous le nom d’un nouveau réseau intitulé RAMSESS. C’est un réseau académique qui porte l’acronyme de : Réseau Africain pour la Mobilité Scientifique des Etudiants Sud-Sud. Il rassemble une sélection prestigieuse de membres composée d’universités et écoles supérieures africaines. Cette initiative encourage à la mobilité étudiante, comme enseignante et administrative. Aussi elle permet de renforcer les liens et reconnaissances mutuelles entre l’Afrique du nord et l’Afrique Subsaharienne, dans le cadre de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Afrique.

En outre, son rôle est de promouvoir l’excellence académique, l’intégration et la coopération entre ses membres. Elle se veut un moteur de développement, et vise à faciliter l’intégration des universités du Nord Afrique et l’Afrique Subsaharienne, dans l’espace africain de l’enseignement supérieur.

Au-delà du réseau, les membres RAMSESS capitalisent sur des accréditations internationales et le recrutement par voie sélective, accordant ainsi des cursus aboutissant à des formations professionnelles de haut niveau. Ce projet est ainsi une ouverture à l’internationale à travers des mobilités, des doubles diplomation et valorisation de l’innovation.Il encourage également, la culture continentale auprès des étudiants du réseau et dans les pays respectifs en impliquant significativement les jeunes étudiants dans l’entreprenariat à dimension continentale.

« Aujourd’hui, ce réseau compte huit universités africaines, près d’un millier d’enseignants et environ 15 000 étudiants tous rassemblées autour du projet RAMSESS, pour permettre aux étudiants de partager des expériences académiques, scientifiques et pédagogiques exceptionnelles. » Dr Kais MABROUK co-fondateur du Réseau RAMSESS et Deputy CEO du Bouebdelli Education Group.

Le réseau RAMSESS est une première dans l’histoire du continent africain, dans sa qualité de regroupement de plusieurs universitaires / écoles d’excellence de chaque pays, où chaque établissement membre est leaders dans son propre pays.

Communiqué