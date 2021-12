L’ULT signe un deuxième partenariat avec l’école chinoise Beijing Polytechnique.

Partagez 0 Partages

Le développement des partenariats transnationaux entre les groupes des établissements d’enseignement supérieur représente des changements primordiaux dans la façon dont les universités travaillent ensemble et progressent culturellement, économiquement, et académiquement.

L’université ULT a franchi les frontières nationales au cours des deux années particulièrement compliquées à cause du covid-19. Pouvant néanmoins signer plusieurs partenariats avec les nations dites BRICS (Brésil, la Russie, l’Inde, Sud de L’Afrique et la Chine) de plus des partenariats existants avec des écoles en Europe et au canada. Le 3 décembre 2021 l’ULT signe son partenariat avec Beijing Polytechnique (L’école professionnelle de technologie électronique de Pékin). L’alliance des deux établissements est centrée sur la recherche et l’érudition permettant aux étudiants de l’université ULT une double diplomation grâce au programme d’échange, en donnant aussi, l’opportunité aux étudiants d’assister à des conférences et formations académiques qui visent principalement la recherche scientifique.

Les rôles et les positions évoluent dans l’enseignement supérieur mondial, avec les fortes stratégies adoptées par la Chine qui investit énormément dans des groupes d’élites d’institutions subsahariennes phares telle que l’université ULT afin de rivaliser à l’échelle mondiale. Impliquant ces derniers dans la renaissance et la reconstruction de la Route de la soie, un projet stratégique chinois visant à relier économiquement la Chine à l’Europe en intégrant les espaces d’Asie Centrale par un vaste réseau de corridors routiers et ferroviaires. Dans son versant maritime, ce réseau de routes commerciales inclut les espaces africains riverains de l’Océan indien.

Dans l’ensemble, ce partenariat est une opportunité pour les étudiants de l’ULT que nous aimerions exploiter au mieux, toujours dans l’ambition de former de futurs ingénieurs, informaticiens, architectes, capables de réussir partout dans le monde.

Communiqué