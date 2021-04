Lumière sur la stratégie “1+8+N” de Huawei

Partagez 0 Partages

Lors d’une soirée exclusive au Four Seasons Hôtel à Gammarth et en présence des médias locaux, opérateurs téléphoniques, distributeurs officiels de Huawei en Tunisie, et du nouveau Country Manager de Huawei Mobile Tunisie, Robin Wargan, le constructeur chinois de téléphonie mobile a présenté les Huawei Mobile Services ainsi que sa stratégie innovante “1+8+N”.

Développée en détails par le directeur marketing de Huawei Tunisie, Ramzi Ferchichi, la stratégie baptisée “1+8+N” fait référence à un écosystème intégré qui rivalise directement avec les concurrents sur le marché et qui a pour objectif de rendre le Monde entièrement connecté et intelligent.

Par le “1”, Huawei désigne l’utilisateur et son smartphone. Le “8” réfère, lui, à tous les objets intelligents que l’on peut commander à distance à travers son mobile. Cela va du téléviseur à l’ordinateur portable en passant par les haut-parleurs, les montres intelligentes … Le “N” représente le monde ultra-connecté que peuvent nous offrir tous ces objets une fois jumelés. Toutes ces composantes sont, bien évidemment, connectées à travers les technologies NFC et Huawei Share, désignées en l’occurence par “+”.

La présentation a été dispatchée sur plusieurs parties avec un contenu diversifié et informatif, commençant par un overview sur la marque Huawei, sa vision, sa mission et son positionnement, passant par une partie très importante liée à l’HMS ( Huawei Mobile Service) , puis une partie explicative liée à l’indispensable App gallery qui fête son premier anniversaire.

C’est dans ce sens que Huawei a évoqué les partenariats tissés avec des développeurs locaux et marques tunisiennes qui, peuvent, à présent, jouir davantage de proximité auprès des consommateurs à travers l’AppGallery développée par le constructeur, exclusivement, pour les utilisateurs de la marque.

En même temps, Huawei a pris avantage de cette occasion pour faire découvrir au grand publique les nouveautés 2021 avec une démonstration sur place de l’inter-connectivite des appareils et l’importance de l’écosystème pour booster la productivité dans plusieurs scénarii.

N.J & Communiqué