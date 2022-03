L’Université Centrale signe des partenariats avec Wikistartup et YoutHub

Partagez 42 Partages

Le collective lab, l’incubateur des startups de l’Université Centrale, a organisé à The Dot, une session d’information sur la 2e édition du Global MBA en Entrepreneuriat d’impact.

Une occasion pour les différents acteurs de l’écosystème local et international d’en savoir plus sur ” Entrepreneurship Growth & SME’ scale-up”, avec des conférences sur la croissance entrepreneuriale via les exemples de clusters d’entreprises dans le monde et en Tunisie: ensemble, nous sommes plus forts.

En marge de cet évènement, l’Université Centrale a signé des conventions avec plusieurs partenaires:

1- Une convention tripartite académique et de développement vers le marché Africain: Université Centrale, WikiStartup et la fondation Internationale E4Impact (Italie)

2- Une convention avec l’association Graines entrepreneurs

3- Une convention avec la startup YouthHub qui s’occupe de l’éducation des jeunes enfants aux métiers de demain pour devenir de futurs leaders ou futur startuppeurs.

Lors de la cérémonie de signature, la directrice générale de l’Université Centrale, Houbab Ajmi, a mis l’accent sur le soutien qu’apporte son institution à l’écosystème des startups en Tunisie grâce au Collective Lab – duquel plusieurs startups ont pu obtenir leur Label Startup – ainsi que son appui à plusieurs initiatives qui visent les jeunes à l’instar de Graines d’entrepreneur.

Mme Ajmi a rappelé, dans ce contexte, l’importance de la formation continue des managers et sa contribution au succès des entreprises et leur pérennité. C’est la raison pour laquelle l’Université Centrale propose aujourd’hui plusieurs programmes MBA qui répondent aux challenges économiques des entreprises tunisiennes.

WN