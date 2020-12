Lutte contre la contrebande et le vol des smartphones : ce qu’il faut savoir sur Sajalni.tn

Partagez 8 Partages

Le Centre d’études et de recherche des télécommunications a présenté, la semaine dernière, sa plateforme dédiée à la lutte contre le vol et la contrebande de téléphones mobiles et tablettes.

Le Cert a expliqué que les tunisiens résidents à l’étranger étaient tenus d’enregistrer leurs appareils à leur arrivée en Tunisie en cas d’utilisation d’une puce tunisienne moyennant 10Dt par terminal.

Une période de grâce de trois mois est accordée à ces utilisateurs.

De même pour les touristes mais ils ne bénéficient que d’un mois pour enregistrer leurs appareils sur la plateforme.

Les personnes utilisant le roaming en sont pas obligées de passer par cette étape.

Selon le Cert, chaque voyageur aura droit à un quota de deux appareils par arrivage. Cela dit, même si l’appareil est destiné à être offert à une tierce personne, l’acquéreur doit l’’enregistrer sous son propre numéro de passeport.

Cette plateforme, permet, par ailleurs, de s’assurer de la validité du terminal en cas d’achat, surtout pour les appareils d’occasion. Le consommateur n’aura qu’à composer le code USSD *999# et entrer l’IMEI ainsi que les six derniers chiffres du numéro de série de l’appareil.

