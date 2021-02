Lycamobile : Nabil Ellouze nouveau Head of sales en Tunisie

Partagez 4 Partages

Lycamobile a nommé Nabil Ellouze en tant que Head of Sales, pour booster les ventes et réaliser une croissance sur le marché.

Nabil a rejoint Lycamobile après une expérience chez Orange Tunisie, ou il a occupé le poste de Business développent manager, responsable des ventes post-payés et prépayés du Segment Pro. Alors qu’il était chez Orange Tunisie, il a participé au lancement du Orange Fab Tunisie, un accélérateur de startup qui a aidé l’entreprise dans sa transformation digitale. Il a aussi aider à développer le segment des Soho (Small Office Home Office) en proposant une nouvelle expérience client.

Navanit Narayan, le Chief Operating Officer du Groupe Lycamobile a dit : ‘la Tunisie est un marché en plein expansion et très intéressant. Avec Nabil on cherche à capitaliser les opportunités qui se présentent, par une évolution rapide dans l’utilisation des appareils mobiles et la consommation data.’

Nabil a dit pour sa nomination : ‘je suis très heureux de commencer à travailler avec les équipes de Lycamobile, pour créer de nouveaux flux de revenue et participer à la croissance en Tunisie et au-delà’.

Nabil, a un bachelor’s degree in Management Information Systems from Goldey-Beacom College, Delaware, USA.

Depuis son lancement en Tunisie en 2015, Lycamobile a pu croitre rapidement, en proposant des services 4G abordable, pour supporter la croissance digitale du pays. En 2019 Lycamobile, a signé un partenariat avec La Poste, le service postal national, pour proposer ses produits à une grande partie de la population.

Communiqué