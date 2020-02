Lycamobile s’associe à la Poste pour la commercialisation de ses produits

Partagez 0 Partages

La Poste Tunisienne et Lycamobile Tunisie ont signé, le jeudi 6 février 2020, au siège social de l’Office National des Postes, une convention de partenariat stratégique.

Cette convention a pour objectif la commercialisation de tous les produits de laycamobile Tunisie dans les Bureaux de Poste, à travers le portail Web www.poste.tn, les applications mobiles et les Distributeurs Automatiques des Billets « DAB » de la Poste Tunisienne.

La convention permettra aussi aux abonnés de Lycamobile, à travers l’application « D17 » développée par la Poste Tunisienne non seulement de payer leurs recharges, mais aussi d’effectuer en toute sécurité et fiabilité, divers services financiers numériques 24h/24 et 7 jours/7.

Ce partenariat est le résultat des efforts mutuels et fructueux des équipes des deux partenaires afin de promouvoir les services de la Poste Tunisienne et la commercialisation des produis de Lycamobile en modernisant les modalités de paiement.

A cette occasion, Jawher Ferjaoui, PDG de la Poste Tunisienne, a déclaré que : «Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité de La Poste Tunisienne qui vise à proposer des produits et services diversifiés dans le réseau des Bureaux de Poste et d’’élargir l’accès aux services digitaux pour le bien des citoyens ».

Pour sa part, Elham Arfaoui, PDG de Lycamobile en Tunisie, a annoncé : « Nous sommes ravis de ce partenariat stratégique avec la Poste Tunisienne car elle possède le meilleur des services publics. Ce sera un partenariat gagnant-gagnant qui va nous permettre de bénéficier d’un savoir technologique et de solutions de paiement numérique inédites. Ce qui nous permettra de proposer à nos clients des solutions de paiement innovants qui répond à leurs attentes croissantes en matière de confort, de commodité et de sécurité car ils n’auront plus besoin de se déplacer chez les vendeurs.»

