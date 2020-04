“Maabaadhna”, une initiative pour digitaliser les opérations du SAMU

Partagez 8 Partages

“Maabaadhna” est une plateforme d’accompagnement, de vigilance et d’alerte destinée aux personnes présentant des symptômes du Covid-19 ainsi qu’aux médecins volontaires qui souhaiteraient proposer leur aide afin de décharger les lignes sur-sollicitées du 190.

L’origine de l’appellation “Maabaadhna” provient du lien direct unissant médecins et SAMU mais aussi médecins et patients sur la plateforme, une caractéristique qui lui est propre et exclusive.

En effet, après une première évaluation du dossier du patient par le corps médical ; s’il est jugé ‘suspect’ ou ‘urgent’, il est directement transmis au SAMU à travers la plateforme.

De ce fait, ce qui différencie Maabaadhna des autres plateformes existantes est la connection directe au SAMU, recevant et traitant les cas pré-examinés par un médecin.

Outre l’assistance médicale, “Maabaadhna” sert aussi à alerter et dénoncer les personnes qui ne respectent pas les règles du confinement.

Ainsi “MAABAADHNA” : ENSEMBLE : patients, médecins, SAMU et citoyens œuvrons pour faire face à la propagation du Covid-19 en Tunisie.

“Comment fonctionne Maabaadhna ?”

À travers un questionnaire validé par le SAMU, des médecins pourront déterminer la gravité de chaque patient et assureront son accompagnement et son suivi. Ils pourront aussi, à travers la plateforme, transmettre le cas au SAMU. Ainsi, dans un premier temps le patient souffrant des symptômes, recevra une recommandation de l’équipe médicale par SMS.

Dans un second temps, si le cas est jugé suspect ou urgent, le dossier est directement routé vers le SAMU et le patient recevra les directives de ce dernier à travers un SMS ou un appel téléphonique.

“Maabaadhna” permettra ainsi, aux médecins et au SAMU d’avoir une traçabilité et évite la redondance dans le traitement des dossiers des patients tout en assurant une protection de leurs données personnelles suite à la validation de l’instance nationale de la protection des données personnelles qui a préalablement approuvé sa charte éthique.

De ce fait, “Maabadhna” offre d’une part au patient un accompagnement complet, et d’autre part au SAMU un monitoring efficient des dossiers.

“Qui est derrière Maabaadhna ?”

“Maabaadhna” est une initiative citoyenne, née dans un élan de solidarité, chez un groupe de jeunes Tunisiens résidents à l’étranger. Afin de concrétiser le projet et de rendre la plateforme fonctionnelle, ils ont fait appel, à travers leur réseau, à des développeurs IT Tunisiens.

C’est ainsi que l’équipe “Maabaadhna” a vu le jour, fédérant des jeunes des 4 coins de la Tunisie de Sidi-Bouzid, à Sousse en passant par El Kef et Tunis.

Grâce à l’appui de l’Associa-Med Tunisia, “Maabaadhna” a pu constituer une base de données de médecins volontaires mais aussi des contacts au sein du SAMU qui l’ont testée et approuvée.

Cela ne fait que renforcer l’appellation “MAABAADHNA” : ENSEMBLE des ingénieurs, médecins, développeurs, graphistes mais avant tout des Tunisiens de background différents ont pu unir leurs compétences et savoirs afin de mettre en œuvre cette plateforme.

Communiqué