Magic Quadrant du Gartner 2021 : Ericsson nommé leader des infrastructures réseaux 5G

Ericsson a été nommé leader du Magic Quadrant 2021 dans le domaine des infrastructures réseaux 5G pour les fournisseurs de services de communication par Gartner, société indépendante de recherche et de conseil en informatique.

Cette reconnaissance dans l’édition de février du rapport vient illustrer la position de leader d’Ericsson à la fois en matière de vision globale et de capacité d’exécution.

Les fournisseurs qui proposent des offres 5G pour les opérateurs de services de communication ont fait l’objet d’une évaluation complète et indépendante par les experts de Gartner, au niveau de leur vision et leur capacité d’exécution.

Les fournisseurs d’infrastructures réseaux 5G de bout en bout ont été évalués par Gartner sur la façon dont ils permettent d’être compétitifs, efficaces, efficients et d’avoir un impact positif sur les revenus, la rétention et la réputation. L’évaluation de la capacité d’exécution a porté sur les produits et services d’Ericsson, la réactivité en réponse aux besoins du marché et les performances obtenues, l’exécution marketing, l’expérience client et la viabilité globale.

Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et directeur de la Business Area Réseaux d’Ericsson, déclare : “De la recherche au déploiement, nous avons investi massivement dans la 5G pour disposer des meilleurs produits, compétences et personnel sur le terrain en réponse aux besoins de nos clients. Nous pensons que cette reconnaissance dans le Magic Quadrant de Gartner reflète notre leadership technologique, notre compétitivité sur le marché, notre détermination à innover et notre engagement envers nos clients”.

Leader du secteur dans le domaine des réseaux 5G, Ericsson dispose actuellement de plus de 130 accords commerciaux 5G avec des fournisseurs uniques de services de communication (CSP) et alimente 79 réseaux 5G live dans le monde entier.

Ericsson fait continuellement évoluer ses offres 5G de bout en bout, qui comprennent Ericsson Radio System, le cœur 5G, l’orchestration et le transport 5G ainsi que les services. La société a développé des logiciels innovants tels que Ericsson Spectrum Sharing, 5G carrier aggregation et Uplink Booster, qui améliorent considérablement la couverture, le débit des utilisateurs et l’efficacité spectrale.

Ces technologies aident les fournisseurs de services à déployer et à faire évoluer la 5G afin de garantir la meilleure expérience possible à l’utilisateur final. De plus, les produits Ericsson Radio System livrés depuis 2015 peuvent supporter la capacité 5G New Radio (NR) grâce à l’installation logicielle à distance.

Ericsson Digital Services propose une solution 5G Core dual-mode pour des réseaux plus intelligents, permettant aux fournisseurs de services de communication d’offrir une multitude de nouvelles opportunités commerciales aux utilisateurs mobiles et aux industriels.

La solution 5G Core d’Ericsson combine les fonctions réseaux Evolved Packet Core et 5G Core dans une plate-forme cloud native commune qui prend en charge la 5G NR SA et NSA ainsi que la 4G, la 3G et la 2G.

Communiqué