Mannai Corporation négocie avec Bain Capital la cession de sa participation dans Inetum

Partagez 0 Partages

Le conseil d’administration de Mannai Corporation QPSC a approuvé, lors d’une réunion tenue le 18 janvier 2022, l’entrée en négociations exclusives avec un groupe d’investisseurs dirigé par Bain Capital Private Equity, et dont NB Renaissance fait partie, afin de céder l’intégralité de sa participation dans Inetum S.A.

La transaction proposée concerne l’intégralité de la participation détenue par Mannai Corporation QPSC ce qui représente environ 99% du capital en actions d’Inetum S.A. sur une base non diluée. Inetum S.A. est la société mère d’un groupe international fournissant des services et des solutions digitales.

Le groupe d’investisseurs est conduit par Bain Capital Private Equity et inclut NB Renaissance et l’équipe de direction d’Inetum.

« Mannai Corporation QPSC est fière de s’être associée à Inetum et à son excellente équipe de direction pendant sa formidable période de croissance et d’expansion au cours des six dernières années. Nous sommes heureux qu’Inetum ait maintenant l’opportunité de poursuivre sa trajectoire de croissance et de chercher de nouveaux horizons aux côtés de Bain Capital Private Equity et ses partenaires », a déclaré Keith Higley, l’un des directeurs de Mannai Corporation QPSC.

« En nous appuyant sur notre important réseau local établi grâce à plusieurs investissements précédents en France, nous avons pu développer une relation solide avec l’équipe de direction d’Inetum et apprécier leur longue expérience, leur crédibilité dans le secteur et leurs antécédents dans la conduite de la croissance de l’entreprise. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler en partenariat avec la Direction et avec NB Renaissance pour concrétiser l’opportunité qui se présente à nous », a déclaré Matthias Boyer Chammard, l’un des directeurs généraux chez Bain Capital Private Equity.

« Inetum est un leader de la transition digitale, qui accompagne ses clients pour les aider à tirer parti des opportunités présentées par la technologie. Nous avons développé cette opportunité grâce à notre sourcing thématique dans les services informatiques, après avoir investi dans d’autres entreprises du secteur (notamment Engineering en Europe, et Genpact et Brillio au niveau mondial). Nous sommes ravis de pouvoir soutenir la croissance d’Inetum par des investissements organiques et inorganiques », a déclaré Giovanni Camera, l’un des directeurs chez Bain Capital Private Equity.

« Ensemble avec nos nouveaux partenaires, nous voyons un fort potentiel pour accélérer encore la croissance et les capacités d’Inetum dans toutes les activités et les zones géographiques où nous opérons », a déclaré Vincent Rouaix, Président directeur-général d’Inetum. « L’équipe de Bain Capital Private Equity a une franchise française très crédible et une forte connaissance du secteur à l’international. Nous sommes impatients de nous associer à eux pour permettre à Inetum de franchir une nouvelle étape de sa croissance dans les années à venir. »

Les instances représentatives du personnel concernées au sein du groupe Inetum seront consultées et les actionnaires de Mannai Corporation QPSC seront invités à approuver la cession proposée lors d’une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée en temps utile. La finalisation de la transaction proposée sera soumise à l’obtention des autorisations nécessaires de la part des autorités antitrust et réglementaires compétentes. D’autres annonces seront faites en temps utile.

Mannai Corporation QPSC est conseillé par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan et Lazard Frères agissant en tant que conseillers financiers, et Clifford Chance Europe LLP agissant en tant que conseiller juridique.

Bain Capital et NB Renaissance sont conseillés par Credit Suisse, Torch Partners et Eight Advisory, ainsi que par Weil, Gotshal & Manges LLP agissant en tant que conseiller juridique.

Communiqué