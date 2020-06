Manouba Technopark : appel d’offres pour le choix d’une banque d’affaires

Partagez 12 Partages

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a lancé un appel d’offres pour le choix d’une banque d’affaires ou consortium entre banque d’affaires et cabinet de conseil pour accompagner l’Etat tunisien dans le processus d’ouverture de capital et de bouclage du montage financier pour la création de la société de gestion Manouba Technopark (SGMT, lire notre article Technopark, quel rôle dans le développement de l’écosystème tunisien des startups?)

Les soumissionnaires, intéressés par cet appel d’offres international, peuvent recevoir le cahier des charges en renseignant le formulaire. La date limite de réception des offres est le 07/07/2020 à 14H00.

Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.

Communiqué