Mashrou3i célèbre la journée internationale de la Femme

Comme chaque année Mashrou3i célèbre avec ses femmes entrepreneures la journée internationale de la Femme, faisant de l’égalité des genres un des fondements de son activité.

Placée sous le thème « Entrepreneuriat féminin : quelles options pour l’accès au financement », l’édition 2021 s’est déroulée en partenariat avec « The Next Women Tunisie », un réseau professionnel de femmes entrepreneures qui s’est développé depuis 2016en Tunisie autour de l’appui à la femme entrepreneure.

A l’ouverture de cet évènement virtuel destiné aux femmes entrepreneures en Tunisie, M. Peter Riley, Directeur de la mission de l’USAID en Tunisie a notamment souligné : “Au cours des dernières années, nous avons assisté à des avancées remarquables en matière de droits des femmes. Malgré cela, les voix des femmes sont régulièrement ignorées. En Tunisie, dans le cadre du projet Mashrou3i (et d’autres projets financés par l’USAID), nous nous efforçons de créer un environnement meilleur et plus productif pour les femmes entrepreneures afin de leur permettre d’accéder au financement et d’exceller dans leurs entreprises”.

Selon M. Antoine Bureau Coordinateur du projet Mashrou3i auprès de l’ONUDI, « L’accès au financement représente un des obstacles majeurs à la création ou au développement des entreprises, tout particulièrement pour les femmes entrepreneures en Tunisie, comme dans une majorité de pays. Néanmoins, malgré de nombreux freins qui restent à lever, nous constatons sur le terrain que de plus en plus de femmes entreprennent. Parmi les bénéficiaires Mashrou3i accompagnés en 2020, ce sont 52% de femmes qui ont lancé avec succès leur projet d’entreprise. »

Conscient de cette problématique, et de la nécessité d’appuyer les femmes particulièrement dans cette conjoncture difficile liée à la crise du Covid19, Mashrou3i a lancé le 8 Mars 2021 un live pour revenir de manière exhaustive sur le profil de la femme entrepreneure en Tunisie, mais aussi sur les défis qui l’attendent, et les opportunités dont elle peut bénéficier en termes d’accès au financement. Au programme, les représentants de différents organismes et institutions financières sont intervenus au côté de Caroline Brummelhuis, directrice de The Next Women Tunisie, afin d’éclairer les femmes entrepreneures tunisiennes sur les options qui leurs sont offertes en matière de financement, dont : Mme Douja Gharbi, directrice du Business Angel 100% féminin DAMYA ; Mme Islem Lahami, responsable Marketing et Communications de Advans Tunisie ; M. Samir Dinari et M. Matthieu Vanel, respectivement Directeur et Chef du projet Initiative Tunisie ; Mme Asma Oueslati, co-fondatrice de la plateforme de crowdfunding cha9a9a.tn.

Ce sont 15 femmes entrepreneures invitées par le projet Mashrou3i et The Next Women qui ont pu ainsi suivre et interagir aux interventions des différents représentants sur les thèmes de la microfinance aux prêts d’honneur en passant par les solutions plus innovantes comme les réseaux féminins de crowdfunding ou de Business Angels. A l’issue du webinaire, les intervenants ont pu dialoguer avec les femmes entrepreneures invitées lors d’une session spéciale de networking sur un espace didactique virtuel.

Mme Douja Gharbi, Présidente de Damya, premier réseau féminin de business angels, n’a pas manqué de souligner la nécessité de faire connaitre davantage ces nouvelles alternatives de financement qui allient réseautage et accompagnement des porteuses de projet en plus de la participation à leur capital, toujours inconnues du grand public.

Rappelons que Mashrou3i est un partenariat public-privé entre le gouvernement Tunisien, l’USAID (Agence des États-Unis pour le développement international), la Coopération Italienne, la fondation HP et l’ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement industriel). Depuis 2016, le projet a contribué à la création de plus de 4’500 emplois à temps plein dans les régions intérieures du pays grâce à ses activités de formation entrepreneuriale, de coaching d’affaire et de renforcement des capacités. L’égalité des sexes se reflète dans les résultats du projet, et le projet est fier de mettre en avant que sur les 1’369 emplois créés en 2020, 63 % sont occupés par des femmes.

Communiqué