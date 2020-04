Mashrou3i : des distributeurs automatiques de gel désinfectant avec capteur infrarouge bientôt disponibles

Partagez 2 Partages

Un élan de solidarité s’est créé ces derniers jours permettant l’engagement des citoyens tunisiens autour d’une cause commune. Beaucoup de jeunes entrepreneurs ont lancé un appel à l’entraide pour le bien de leurs communautés et initié de nombreux projets pour apporter une assistance aux personnels de santé et aux citoyens confrontés aux risques de la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19.

C’est dans ce cadre que les entrepreneurs assistés par Mashrou3i se sont mobilisés. Au Kef, Marwen Cherni, fondateur de la marque textile « Prestige », fournira gratuitement dans les prochains jours un millier de masques aux municipalités, administrations et citoyens de sa région.

Hayfa Nakhli, une jeune entrepreneur également à la tête d’une unité de production textile (Tahfouna) fabrique, elle, des masques pour le personnel de santé de Kairouan.

Dans la région de Jendouba, Rim Sbai, fondatrice de la marque de cosmétique M’Liz, propose un gel désinfectant à un prix minimal.

Plus au sud, Houssem Ben Hamed, un jeune entrepreneur de Kébili, connu pour son fauteuil roulant innovant alimenté par un système photovoltaïque (technosolaire), produit des thermomètres pour les hôpitaux.

A Gabès, Montasser Bouaine, à la tête de la start-up “Les délices de l’oasis”, en collaboration avec des membres de son association “Oasis Science”, a inventé un distributeur automatique de gel avec capteur infrarouge. Une fois validé ce dispositif équipera de nombreuses administrations des régions du sud du pays.

Intervenu lors du 110e épisode de Startup Story, Antoine Bureau, Conseilleur principal Technique en charge du projet Mashrou3i au sein de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (Onudi), nous parle des projets élaborés pour soutenir les autorités locales et la population dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.

D’après communiqué