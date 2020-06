Mashrou3i lance des formations en ligne pour les entrepreneurs

Partagez 8 Partages

Mashrou3i démarre à partir du 12 juin une série de formations entrepreneuriales en ligne à destination de 400 jeunes porteurs de projet dans 14 régions du pays.

Le projet Mashrou3i financé par l’USAID, œuvre pour la promotion de l’entrepreneuriat et le développement des entreprises dans 14 régions intérieures du pays. A travers la formation entrepreneuriale, un coaching d’affaires approfondi et une assistance technique, le projet vise à créer 6’000 emplois d’ici 2021.

Afin de s’adapter au contexte actuel de COVID-19, les équipes du projet Mashrou3i ont mis en place des outils de formation et de suivi en ligne permettant de réaliser à distance toutes les sessions de formation auprès des aspirants entrepreneurs en « face-to-face ».

Dans ce cadre, le 12 juin, Mashrou3i lancera une série d’ateliers de formation intensive en ligne de 5 jours ciblant 400 jeunes de Béja, Jendouba, Gabès, Gafsa, Kairouan, Kasserine, Kébili, Kef, Médenine, Sidi Bouzid, Siliana, Tataouine, Tozeur et Zaghouan. Les ateliers s’appuieront sur la plateforme d’apprentissage en ligne HP LIFE et ses 32 cours gratuits sur la gestion d’entreprise et les technologies de l’information. Le programme HP LIFE offre des solutions adaptées aux futurs entrepreneurs dans le renforcement et le développement de leurs soft skills et leurs capacités managériales afin de les aider à transformer leur idée en un plan d’affaires viable.

Si vous souhaitez vous inscrire aux formations intensives de 5 jours du projet Mashrou3i, visitez le site internet www.mashrou3i.net/inscrivez-vous. Pour toute demande d’informations, veuillez contacter l’équipe formatrice à l’adresse suivante : hp.life.entrep@gmail.com.

Rappelons que le projet Mashrou3i est né d’un partenariat public-privé entre le gouvernement Tunisien, USAID (l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International), la Coopération Italienne, la fondation HP et l’ONUDI (l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel). En 2019 seulement, l’accompagnement de Mashrou3i auprès des entrepreneurs à travers la formation entrepreneuriale, une assistance technique, et un coaching d’affaires, a contribué à créer 1’149 emplois à temps plein, dont 98 start-ups – 40% d’entre elles étant dirigées par des femmes.

Communiqué