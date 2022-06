MEDIA LOVES TECH 2022 : cinq ans déjà !

Partagez 0 Partages

Vous avez une idée, un projet, un outil qui peut aider le journalisme ? Participez au concours MEDIA LOVES TECH et tentez de rejoindre notre grande famille d’expert.e.s et de passionné.e.s. Le grand vainqueur final remportera 10.000 € !

Pour sa cinquième édition, MEDIA LOVES TECH lance un appel afin de repérer les meilleurs concepts numériques pour un journalisme innovant et de qualité au Maghreb. Du 15 juin au 15 juillet 2022, les équipes de Tunisie, du Maroc et d’Algérie sont invitées à soumettre leurs idées de projets.

Journalistes, entrepreneur.se.s, créatif.ve.s, développeur.se.s, passionné.e.s des médias : toutes les personnes ou organisations désireuses d’innover le paysage médiatique peuvent envoyer leurs solutions pour un journalisme de qualité en se rendant simplement sur medialovestech.com.

Un programme de qualité, des récompenses variées

Les meilleures équipes accéderont à la phase d’accompagnement. En septembre débutera une « inspiration phase » menée par des experts de la région. Puis l’« incubation phase » exploitera les potentiels des projets tout au long de l’automne en abordant 3 axes de développement : user desirability, technical feasibility et business viability. Cette année, un focus sera porté sur la production d’un contenu de qualité pour le journalisme. Les projets gagnants seront dévoilés en décembre.

Tout au long du programme, les participants bénéficieront de conseils, en groupe et en one-to-one. Ils travailleront leurs prototypes et apprendront à pitcher leurs projets. Les projets pourront recevoir de nombreuses récompenses (différents prix pour un montant total de 38 000€, matériel, soutien ciblé) au fur et à mesure de leur progression dans le programme.

Rejoignez l’écosystème MEDIA LOVES TECH, la garantie de succès pour votre projet !

Envoyez vos idées jusqu’au 15 juillet 2022 sur medialovestech.com.

MEDIA LOVES TECH est une initiative de DW Akademie, le centre de la Deutsche Welle pour le développement international des médias, la formation journalistique et le transfert de connaissances. En coopération avec Al Khatt, ONG tunisienne qui œuvre pour la liberté de la presse et l’expression et se veut un laboratoire d’idées sur l’avenir du journalisme à l’ère de l’Internet.

Depuis 2011, la DW Akademie s’engage en Tunisie avec ses partenaires pour renforcer le droit de l’homme à la liberté d’expression et à un accès sans entrave à l’information.

Ce projet est soutenu par le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement.

