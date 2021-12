MEDIA LOVES TECH : les gagnants de l’édition 2021

Partagez 20 Partages

La compétition de start-ups MEDIA LOVES TECH 2021 est désormais terminée et les gagnants sont connus ! Jeudi 2 décembre 2021, en live depuis Tunis, et en présence de Son Excellence Peter Prügel, Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, le public a pu découvrir les projets récompensés.

« Flen », grand vainqueur de la compétition !

Le grand vainqueur 2021 est le projet « Flen », un moteur de recherche fournissant un accès large et détaillé à des données financières sur les entreprises et les sociétés publiques en Tunisie. Cet outil simple d’utilisation fournit clairement et rapidement des informations économiques fiables.

Le jury de MEDIA LOVES TECH a été séduit par cet outil qui s’annonce très utile pour les journalistes. « Avoir un accès rapide aux informations légales des entreprises, à leurs résultats, à la composition de leur CE, connaître l’identité de leurs actionnaires… tout ceci est extrêmement précieux pour les journalistes », estime Chayma Mehdi, responsable d’inkylab (Al Khatt), « cela facilite le travail d’investigation. L’outil Flen, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle et particulièrement le machine learning, vient combler une lacune sur le marché en Tunisie ».

« On veut promouvoir une theory of change, une autre approche de l’information », a réagi le chef du projet Flen et data analyst, Makrem Dhifalli, au moment de recevoir son prix.

« Plutôt que de lutter contre les intox économiques, on a choisi un autre angle, celui de donner des informations vraies concernant les entreprises », a-t-il ajouté.

L’équipe de « Flen » a reçu une subvention de 10 000 € pour la réalisation de son projet.

Les autres gagnants

Le jury a par ailleurs décidé de récompenser deux autres initiatives : « Blue TN » (Tunisie), média en ligne dédié aux sujets environnementaux, et « Ast’Lab » (Tunisie), studio lab de production et de formation aux nouveaux formats média. Ces projets ont été respectivement dotés de 4 000 € et 3 000 €.

Enfin, et pour la première fois cette année, un prix spécial a récompensé une initiative œuvrant dans le domaine du journalisme économique. C’est le service de diffusion Econo.Brief (Tunisie) qui a été récompensé (3 000 €).

La cérémonie en ligne a été ouverte par Son Excellence Peter Prügel, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, qui a félicité les gagnants et souligné l’importance d’un tel programme : « Les médias qui fournissent des information indépendantes et factuelles exercent une fonction de contrôle dans toutes les sociétés ouvertes. Et dans le monde des médias il faut se mettre à la hauteur du développement technologique. C’est pourquoi nous soutenons MEDIA LOVES TECH pour la quatrième fois ! ».

La cérémonie peut-être revisionnée sur : Facebook.com/MediaLovesTech

Un programme toujours plus intense

Pour cette quatrième édition de MEDIA LOVES TECH – la deuxième consécutive ouverte aux équipes tunisiennes, marocaines et algériennes, plus de 50 équipes ont proposé leurs solutions numériques pour un journalisme de qualité. Au total, 11 d’entre elles ont suivi le programme d’accompagnement. Les organisateurs se félicitent d’avoir pu accueillir une cohorte de qualité, composée de projets mûrs et de participants motivés.

Ces derniers ont pu rencontrer un grand nombre de professionnels des médias, mais aussi, via le réseau d’experts de l’incubateur partenaire Afkar, des spécialistes de l’entreprenariat et du management d’entreprise. Le programme se voulait intense avec une phase d’inspiration initiale, un bootcamp, des sessions en one-to-one, des mentorings ainsi que des pitching sessions.

Après quatre ans d’activité, le projet poursuit le renforcement d’un écosystème qui vise à offrir toutes les chances de réussite aux meilleures initiatives média innovantes au Maghreb.

MEDIA LOVES TECH est une initiative de DW Akademie, le centre de la Deutsche Welle pour le développement international des médias, la formation journalistique et le transfert de connaissances. En coopération avec Al Khatt, ONG tunisienne qui œuvre pour la liberté de la presse et l’expression et se veut un laboratoire d’idées sur l’avenir du journalisme à l’ère de l’Internet.

Ce projet est financé par le BMZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement de l’Allemagne.

Communiqué