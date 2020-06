Messenger Kids disponible au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Partagez 4 Partages

Facebook a annoncé le 10 juin le déploiement de Messenger Kids dans des pays d’Afrique et du Moyen-Orient pour aider les parents à mettre leurs enfants en contact avec leurs amis et leur famille. Les parents de toute la région Mena pourront télécharger l’application sur l’App Store d’Apple et le Play Store de Google.

Alors que de nombreuses communautés gèrent la réponse à COVID-19, avec des écoles fermées et des personnes pratiquant l’éloignement physique, les parents se tournent plus que jamais vers la technologie pour aider leurs enfants à se connecter avec leurs amis et leur famille, et cherchent à le faire d’une manière contrôlée par les parents.

Messenger Kids est une application de chat vidéo et de messagerie qui aide les enfants à se connecter avec leurs amis et leur famille dans un espace amusant et contrôlé par les parents. Pendant des années, Facebook a travaillé en étroite collaboration avec les Youth Advisorsde Facebook, une équipe d’experts en matière de sécurité en ligne, de développement de l’enfant et de médias, pour aider à façonner l’application Messenger Kids. Facebook continue à consulter les défenseurs de la sécurité des enfants et les éducateurs pour s’assurer de fournir un service qui équilibre le contrôle parental avec des fonctionnalités qui aident les enfants à apprendre à se connecter de manière responsable en ligne.

Fait pour les enfants, contrôlé par les parents

Messenger Kids est rempli de fonctionnalités permettant aux enfants de se connecter avec les personnes qu’ils aiment. Une fois leur compte créé par un parent, les enfants peuvent entamer un chat vidéo individuel ou de groupe. L’écran d’accueil leur montre en un coup d’œil à qui ils sont connectés et quand ces contacts sont en ligne.

Des masques, des emojis et des effets sonores ludiques donnent vie aux conversations.

En plus du chat vidéo, les enfants peuvent envoyer des photos, des vidéos ou des messages texte à leurs amis et parents adultes approuvés par leurs parents, qui recevront les messages via leur application Messenger habituelle.

Une bibliothèque de GIF, cadres, autocollants, masques et outils de dessin spécialement choisis et adaptés aux enfants leur permet de décorer le contenu et d’exprimer leur personnalité.

Messenger Kids donne aux parents plus de contrôle. Les parents gèrent la liste de contacts et ont une visibilité sur la façon dont leurs enfants utilisent l’application. Les parents contrôlent les comptes et les contacts de leurs enfants grâce au tableau de bord des parents de Messenger Kids dans leur application principale Facebook iOS et Android :

Tableau de bord des parents

Le contrôle parental est au cœur de Messenger Kids. Les parents peuvent contrôler et surveiller l’activité de leur enfant dans l’application grâce au tableau de bord des parents, situé dans l’application Facebook du parent. Grâce au tableau de bord des parents, les parents peuvent :

Surveiller les contacts récents, l’historique du chat, les contacts signalés et bloqués :

Voyez avec qui votre enfant chatte, s’il chatte en vidéo ou s’il envoie des messages et à quelle fréquence ces conversations ont eu lieu au cours des 30 derniers jours. Vous verrez également une liste des contacts que votre enfant a bloqués et/ou débloqués, s’il a signalé des messages ainsi que des contacts et la raison de son action. Les parents continueront à être informés par Messenger si leur enfant bloque ou signale quelqu’un.

Voir un journal d’images et de vidéos dans les chats: Voir les photos et vidéos les plus récentes que votre enfant a envoyées et reçues dans sa boîte de réception. Si vous pensez qu’une image ou une vidéo n’est pas appropriée pour votre enfant, vous pouvez la retirer du fil de discussion de votre enfant et le signaler.

Régler le mode veille: Les parents peuvent limiter le temps que leurs enfants passent dans l’application en définissant des “heures d’arrêt” prédéterminées pour l’application sur l’appareil de l’enfant via le tableau de bord des parents. Lorsque le mode veille est activé, l’enfant ne peut pas utiliser l’application.

Permettre les amitiés surveillées : Cette fonctionnalité permettra aux parents de choisir d’autoriser leurs enfants à accepter, rejeter, ajouter ou supprimer également des contacts, tout en conservant la possibilité de modifier toute nouvelle autorisation de contact à partir du tableau de bord des parents. Lorsqu’un enfant réalise une action d’amitié, les parents seront informés par le biais de la messagerie et pourront annuler toute nouvelle connexion établie en se rendant sur le tableau de bord des parents, où ils pourront également voir un journal des activités récentes.

Déconnexion de l’appareil distant: Voir tous les appareils sur lesquels votre enfant est connecté à Messenger Kids et se déconnecter de l’application sur n’importe quel appareil via le tableau de bord des parents. (Note : Cette fonction n’est pas destinée à contrôler quand les enfants ont accès à l’application – essayez le mode veille pour cela).

Télécharger les informations concernant votre enfant: Demandez une copie des informations de votre enfant sur Messenger Kids, comme vous pouvez télécharger vos propres informations dans l’application Facebook. Le téléchargement comprendra une liste des contacts de votre enfant ainsi que les messages, images et vidéos qu’il a envoyés et reçus. Votre enfant sera informé par l’application Messenger Kids lorsque vous demanderez ces informations.

Comment démarrer

Chaque compte enfant sur Messenger Kids doit être créé par un parent. Pour les parents, l’ouverture d’un compte Messenger Kids pour leur enfant se fait en quatre étapes :

Télécharger: Tout d’abord, téléchargez l’application Messenger Kids sur l’iPad, l’iPod touch ou l’iPhone de votre enfant. Messenger Kids sera également disponible dans la boutique Google Play Store et sur les appareils Android.

S’authentifier: Ensuite, authentifiez l’appareil de votre enfant en utilisant votre propre nom d’utilisateur et votre mot de passe Facebook. Cela ne permettra pas de créer un compte Facebook pour votre enfant ni de lui donner accès à votre compte Facebook.

Créer un compte: Terminez le processus d’installation en créant un compte pour votre enfant, où vous lui donnerez son nom et lui permettrez de participer à toutes les fonctions supplémentaires. L’appareil peut ensuite être remis à l’enfant pour qu’il puisse commencer à chatter avec sa famille et ses amis.

Ajouter des contacts: Pour ajouter des personnes à la liste de contacts de votre enfant, rendez-vous dans le panneau “Messenger Kids Parent Dashboard” de votre application Facebook principale. Pour y accéder, cliquez sur “Plus” dans le coin inférieur droit de votre application Facebook principale, et cliquez sur “Messenger Kids” dans la section Explore

Dans toute la région Mena, l’application sera déployée en Algérie, au Bahreïn, en Égypte, en Iran, en Irak, en Jordanie, au Koweït, au Liban, en Libye, au Maroc, à Oman, en Palestine, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Soudan du Sud, en Syrie, en Tunisie, aux Émirats Arabes Unis et au Yémen.

Communiqué